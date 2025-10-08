Magaly increpa a Cueva por vender por el mínimo 'depa' que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

Christian Cueva vende departamento de Trujillo a precio mínimo y Magaly Medina lo califica de sospechoso; Pamela López denuncia que la propiedad era para su hija.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo luego de que la influencer denunciara que el futbolista habría vendido el departamento que compartían en Trujillo por apenas $40.000, a pesar de que inicialmente estaba valorizado en $180.000. Según López, la vivienda fue adquirida pensando en la hija mayor que tienen en común, por lo que la operación generó indignación.

Magaly Medina critica duramente a Cueva por la venta

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se refirió a la polémica transacción y cuestionó que Cueva haya vendido el inmueble a un precio tan bajo. Para la “urraca”, la operación resulta sospechosa y difícil de creer.

“Christian Cueva se lo ha vendido por la suma de 40 mil dólares, toda una ganga. Yo también quisiera tener amigos así (…) Como dice Pamela López, la persona no fue a mirar el departamento, no sabe cuántos baños tiene, si el piso está en buen o mal estado, cómo está el sistema eléctrico, pero a ojos cerrados lo ha comprado”, señaló Medina con ironía.

La periodista también pidió mayor empatía por parte del futbolista hacia Pamela, madre de sus hijos, recordando los años que compartieron y los retos que enfrentaron juntos.

“Creo que Cueva tiene que agradecer que esa mujer estuvo con él bastantes años, le dio varios hijos y le aguantó varios cachos y tantas cosas. Ahora la quiere dejar sin nada (…) Mientras él estaba poniéndole los cachos en Brasil con Pamela Franco y quien sabe cuántas mujeres más, ella estaba trayendo hijos al mundo en Trujillo. Mínimo un poco de consideración a la que le aguantó y le toleró”, expresó.

La venta, un acto sospechoso según la “urraca”

Magaly agregó que el departamento de 134 metros cuadrados, ubicado en una zona céntrica de Trujillo, habría sido adquirido por un comprador que ni siquiera visitó el lugar antes de la compra. La periodista recordó que los padres de Pamela lo compraron originalmente por $130.000, lo que hace que la venta actual luzca como un intento de Cueva por excluir a su esposa de los bienes compartidos.