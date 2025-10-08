Christian Domínguez se disculpó con Karla Tarazona en su programa ‘Préndete’, destacando su apoyo incondicional ante las tensiones familiares generadas por su hija.

Tras los tensos días que ha vivido por las acusaciones de su hija, Christian Domínguez decidió dar un paso al frente y disculparse públicamente con Karla Tarazona. Durante su programa ‘Préndete’, el líder de la Gran Orquesta Internacional se dirigió a su pareja con un mensaje de gratitud y reconocimiento, destacando su apoyo incondicional. El gesto del cantante no pasó desapercibido y marcó un nuevo capítulo en la relación mediática que ambos mantienen desde hace años.

Christian Domínguez le pide disculpas públicas a Karla Tarazona

En medio de la polémica generada por las declaraciones de su hija, Christian Domínguez decidió pronunciarse públicamente y enviarle un mensaje directo a Karla Tarazona. Durante la transmisión de su programa ‘Préndete’, el cantante no solo pidió disculpas, sino que también reconoció la fortaleza y el papel fundamental que ha tenido su pareja en medio del conflicto familiar.

“Quiero pedirte mil disculpas y agradecerte. Han hablado de ti y te han metido en este embrollo sin razón. Has callado, y lo has hecho por mí”, expresó visiblemente afectado.

El líder de la Gran Orquesta Internacional afirmó que ha sido testigo del sufrimiento de Karla y destacó su entrega como madre. “Todos saben el maravilloso rol que tienes como madre, porque eres una mujer increíble y admirable. No necesito decirlo yo, porque lo has demostrado. Gracias por apoyarme y por pensar en mis hijos como si fueran tuyos”, añadió con sinceridad.

Sus palabras reflejan un intento de reconciliación y reconocimiento hacia Tarazona, quien ha permanecido en silencio frente a las críticas y especulaciones mediáticas.

¿Qué dijo la hija de Christian Domínguez sobre Karla Tarazona?

Durante una transmisión en vivo, la hija de Christian Domínguez generó gran controversia al referirse sin filtros a la actual pareja de su padre. La joven dejó entrever que la relación entre ambas es completamente nula y que no existe posibilidad de reconciliación.