Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona y la defiende tras acusaciones de su hija: "Sé lo que has llorado"
Tras los tensos días que ha vivido por las acusaciones de su hija, Christian Domínguez decidió dar un paso al frente y disculparse públicamente con Karla Tarazona. Durante su programa ‘Préndete’, el líder de la Gran Orquesta Internacional se dirigió a su pareja con un mensaje de gratitud y reconocimiento, destacando su apoyo incondicional. El gesto del cantante no pasó desapercibido y marcó un nuevo capítulo en la relación mediática que ambos mantienen desde hace años.
Christian Domínguez le pide disculpas públicas a Karla Tarazona
En medio de la polémica generada por las declaraciones de su hija, Christian Domínguez decidió pronunciarse públicamente y enviarle un mensaje directo a Karla Tarazona. Durante la transmisión de su programa ‘Préndete’, el cantante no solo pidió disculpas, sino que también reconoció la fortaleza y el papel fundamental que ha tenido su pareja en medio del conflicto familiar.
“Quiero pedirte mil disculpas y agradecerte. Han hablado de ti y te han metido en este embrollo sin razón. Has callado, y lo has hecho por mí”, expresó visiblemente afectado.
El líder de la Gran Orquesta Internacional afirmó que ha sido testigo del sufrimiento de Karla y destacó su entrega como madre. “Todos saben el maravilloso rol que tienes como madre, porque eres una mujer increíble y admirable. No necesito decirlo yo, porque lo has demostrado. Gracias por apoyarme y por pensar en mis hijos como si fueran tuyos”, añadió con sinceridad.
Sus palabras reflejan un intento de reconciliación y reconocimiento hacia Tarazona, quien ha permanecido en silencio frente a las críticas y especulaciones mediáticas.
¿Qué dijo la hija de Christian Domínguez sobre Karla Tarazona?
Durante una transmisión en vivo, la hija de Christian Domínguez generó gran controversia al referirse sin filtros a la actual pareja de su padre. La joven dejó entrever que la relación entre ambas es completamente nula y que no existe posibilidad de reconciliación.
“El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”, agregó.