Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona y la defiende tras acusaciones de su hija: "Sé lo que has llorado"

Christian Domínguez se disculpó con Karla Tarazona en su programa ‘Préndete’, destacando su apoyo incondicional ante las tensiones familiares generadas por su hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona y la defiende tras acusaciones de su hija: "Sé lo que has llorado"
    Christian Domínguez respalda a Karla Tarazona | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona y la defiende tras acusaciones de su hija: "Sé lo que has llorado"

    Tras los tensos días que ha vivido por las acusaciones de su hija, Christian Domínguez decidió dar un paso al frente y disculparse públicamente con Karla Tarazona. Durante su programa ‘Préndete’, el líder de la Gran Orquesta Internacional se dirigió a su pareja con un mensaje de gratitud y reconocimiento, destacando su apoyo incondicional. El gesto del cantante no pasó desapercibido y marcó un nuevo capítulo en la relación mediática que ambos mantienen desde hace años.

    wapa.pe

    VER MÁS: 'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Christian Domínguez le pide disculpas públicas a Karla Tarazona

    En medio de la polémica generada por las declaraciones de su hija, Christian Domínguez decidió pronunciarse públicamente y enviarle un mensaje directo a Karla Tarazona. Durante la transmisión de su programa ‘Préndete’, el cantante no solo pidió disculpas, sino que también reconoció la fortaleza y el papel fundamental que ha tenido su pareja en medio del conflicto familiar.

    “Quiero pedirte mil disculpas y agradecerte. Han hablado de ti y te han metido en este embrollo sin razón. Has callado, y lo has hecho por mí”, expresó visiblemente afectado.

    El líder de la Gran Orquesta Internacional afirmó que ha sido testigo del sufrimiento de Karla y destacó su entrega como madre. “Todos saben el maravilloso rol que tienes como madre, porque eres una mujer increíble y admirable. No necesito decirlo yo, porque lo has demostrado. Gracias por apoyarme y por pensar en mis hijos como si fueran tuyos”, añadió con sinceridad.

    Sus palabras reflejan un intento de reconciliación y reconocimiento hacia Tarazona, quien ha permanecido en silencio frente a las críticas y especulaciones mediáticas.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    ¿Qué dijo la hija de Christian Domínguez sobre Karla Tarazona?

    Durante una transmisión en vivo, la hija de Christian Domínguez generó gran controversia al referirse sin filtros a la actual pareja de su padre. La joven dejó entrever que la relación entre ambas es completamente nula y que no existe posibilidad de reconciliación.

    “El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez se disculpa con Karla Tarazona y la defiende tras acusaciones de su hija: "Sé lo que has llorado"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Gustavo Salcedo admite en audio que espió a Maju Mantilla y a productor durante dos años: "Veía todo y ella lo negaba"

    'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López denuncia que Cueva vendió departamento que les dio su padre: "Mal padre, infiel y lacra como todo lo que te rodea"

    Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Productor Christian Rodríguez expone escalofriantes mensajes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

    Natalia Málaga revela el impensado monto que gana como mánager de Eva Ayllón: "Recibo 500 soles"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;