¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

Christian Domínguez le escribió a Gian Piero Díaz en ‘Entrometidos’ luego de que su hija afirmara que jamás ha estado con ella emocionalmente.

    Christian Domínguez se comunicó con Gian Piero Díaz, conductor del programa ‘Entrometidos’ de Willax TV, para contarle cómo se siente y qué decisión tomará luego de las declaraciones que su hija mayor realizó en su contra.

    El cantante y líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ admitió que está atravesando un momento difícil. Hace poco, su hija reveló que su padre lleva cuatro meses sin hablarle y que fue él quien decidió alejarse.

    wapa.pe

    “Mi papá no me habla hace cuatro meses (…) Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, expresó la joven.

    Tras ello, Domínguez le envió un mensaje a Gian Piero Díaz, quien resumió sus palabras en el programa. Según el presentador, el cumbiambero ha decidido tratar este asunto de manera privada. “Está muy apenado por la familia y no quiere exponer más a la hija y que lo manejará a la interna porque es un tema delicado”, explicó.

    Díaz agregó que espera que el artista pueda resolver pronto la situación con su familia. “Me parece bien, manéjalo a la interna, me parece delicado, pero lo importante es que puedas mejorar la relación con tu hija y puedas ir reparando eso porque todo tiene solución en la vida”, comentó.

    La hija de Christian Domínguez se pronuncia sobre Karla Tarazona

    Durante una transmisión en vivo, la hija del cantante dejó en claro que no tiene buena relación con Karla Tarazona, actual pareja de su padre. “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, manifestó.

    Asimismo, añadió: “El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”.

