Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”

Magaly deja el espectáculo y muestra su apoyo a los transportistas extorsionados, exigiendo un gobierno que garantice seguridad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”
    Magaly Medina contra Dina Boluarte
    Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”

    Magaly Medina dejó por un momento las noticias de farándula para solidarizarse con los transportistas, quienes acataron un paro ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en su gremio. La conductora no dudó en expresar su apoyo y criticar duramente al gobierno, asegurando que los peruanos merecen mayor seguridad y un liderazgo que proteja a quienes diariamente enfrentan riesgos en su labor.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Jefferson Farfán sorprende a todos al anunciar su compromiso con Xiomy Kanashiro: "¡Muy pronto!"

    Magaly Medina critica al gobierno de Dina Boluarte y respalda a transportistas afectados

    La urraca enfatizó que nadie debería desempeñarse en su trabajo con temor ni sin la certeza de regresar sano a casa. “No es justo que solo los transportistas, los bodegueros, emprendedores, padres de familia que buscan salir adelante, tengan que no saber si regresarán sanos o en un ataúd”, subrayó.

    “Los peruanos no merecemos vivir con miedo, no merecemos trabajar con miedo. Merecemos mejor autoridades, nos merecemos un mejor gobierno, valiente, que nos proteja, un gobierno que nos haga sentir seguros de salir a trabajar”, agregó.

    Además, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ destacó la postura de los transportistas al “apagar motores” como medida para exigir seguridad al gobierno. “Han tomado esta decisión de salir a las calles y ser escuchados cuando todo el país quiere ser escuchados, una decisión que muchos peruanos quieren tomar (...) estos brotes son un llamado de auxilio de todos los peruanos (...) defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”, concluyó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco con romántico mensaje: "A tu lado"

    Magaly Medina cuestionó la actitud de la presidenta Dina Boluarte tras sus recomendaciones a los transportistas sobre cómo actuar frente a los mensajes extorsivos. La periodista señaló que la sugerencia de ignorar estas amenazas resulta inadecuada y genera preocupación entre los afectados.

    Según Medina, este tipo de indicaciones demuestra falta de acción efectiva por parte del gobierno ante un problema que afecta la seguridad de miles de peruanos. “No puede ser que tengamos una jefa de gobierno que diga que ante este caos y amenazas, no debemos contestar los WhatsApp, eso es de chiste”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Natalia Málaga revela el impensado monto que gana como mánager de Eva Ayllón: "Recibo 500 soles"

    Pamela López denuncia que Cueva vendió departamento que les dio su padre: "Mal padre, infiel y lacra como todo lo que te rodea"

    Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

    Edison Flores deja atrás a Ana Siucho y es captado con misteriosa 'fan' ingresando a su departamento

    Lo más vistos en Farándula

    Tilsa Lozano confiesa que tuvo un romance con Yaco Eskenazi y admite qué fue lo que la enamoró: "Es sabroso"

    Reviven video de la vez que Christian Domínguez acusó a Karla Tarazona de interferir en pensión para su hija mayor: "No querías que le diera"

    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    La radical decisión de Christian Domínguez tras filtrarse que no visita a su hija hace 4 meses ¿Karla es la culpable?

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;