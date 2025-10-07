Magaly Medina dejó por un momento las noticias de farándula para solidarizarse con los transportistas, quienes acataron un paro ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos en su gremio. La conductora no dudó en expresar su apoyo y criticar duramente al gobierno, asegurando que los peruanos merecen mayor seguridad y un liderazgo que proteja a quienes diariamente enfrentan riesgos en su labor.

Magaly Medina critica al gobierno de Dina Boluarte y respalda a transportistas afectados

La urraca enfatizó que nadie debería desempeñarse en su trabajo con temor ni sin la certeza de regresar sano a casa. “No es justo que solo los transportistas, los bodegueros, emprendedores, padres de familia que buscan salir adelante, tengan que no saber si regresarán sanos o en un ataúd”, subrayó.

“Los peruanos no merecemos vivir con miedo, no merecemos trabajar con miedo. Merecemos mejor autoridades, nos merecemos un mejor gobierno, valiente, que nos proteja, un gobierno que nos haga sentir seguros de salir a trabajar”, agregó.

Además, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ destacó la postura de los transportistas al “apagar motores” como medida para exigir seguridad al gobierno. “Han tomado esta decisión de salir a las calles y ser escuchados cuando todo el país quiere ser escuchados, una decisión que muchos peruanos quieren tomar (...) estos brotes son un llamado de auxilio de todos los peruanos (...) defendamos el derecho de los peruanos a vivir sin miedo”, concluyó.

Magaly Medina cuestionó la actitud de la presidenta Dina Boluarte tras sus recomendaciones a los transportistas sobre cómo actuar frente a los mensajes extorsivos. La periodista señaló que la sugerencia de ignorar estas amenazas resulta inadecuada y genera preocupación entre los afectados.