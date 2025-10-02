Wapa.pe
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Magaly Medina pone freno a rumores sobre su posible salida de la TV: "Dejen de cantar victoria"

Magaly Medina responde sobre su supuesto retiro de la televisión y responde si continuará su permanencia en ATV ante los rumores de una posible salida.

    Magaly Medina pone freno a rumores sobre su posible salida de la TV: "Dejen de cantar victoria"
    Magaly Medina responde si se irá de ATV | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Magaly Medina pone freno a rumores sobre su posible salida de la TV: "Dejen de cantar victoria"

    Magaly Medina volvió a estar en el centro de la polémica tras los rumores que circularon en redes sociales sobre su presunto retiro de la televisión. La conductora de 'Magaly TV, la firme' aprovechó su espacio para aclarar la situación y reafirmar su permanencia en ATV. Lejos de dejar dudas, la popular "urraca" sorprendió con un contundente mensaje dirigido a sus detractores.

    wapa.pe

    Magaly Medina aclara rumores de retiro y responde a críticas

    Magaly Medina volvió a ser tendencia luego de que en redes sociales circularan versiones sobre un posible retiro de la televisión. Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ fue tajante al desmentirlos y aseguró que seguirá al frente de su programa en ATV, además de enviar un mensaje directo a quienes celebraban su supuesta salida.

    “Nos despedimos, pero no se preocupe, nos vemos mañana y nos vemos pasado. No me voy de la tele aún, no me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria, aquí estoy todavía. Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del dj, pero eso no quiere decir que me vaya a largar, me iré cuando quiera”, enfatizó la periodista.

    Pese a reconocer que la rutina diaria le genera agotamiento, Medina dejó en claro que no será esa la razón por la cual abandone las pantallas. La popular “urraca” subrayó que el día que decida retirarse lo hará únicamente por voluntad propia y no por rumores o presiones externas.

    wapa.pe

    Magaly Medina admite que evalúa su permanencia en la TV en 2026

    Magaly Medina volvió a generar noticia tras sincerarse sobre su futuro en la televisión. La conductora confesó que el próximo año podría dar un giro a su carrera, ya que el agotamiento acumulado y la presión de mantener a flote la señal de ATV han impactado directamente en su salud.

    “Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, expresó en entrevista con Trome.

    La periodista también describió cómo se siente dentro del canal, asegurando que su situación la hace sentir relegada: “En el canal me siento huérfana, se me trata como la Cenicienta”.

    Medina explicó que desde hace años insiste en mejorar la programación que antecede a su espacio, pero sus pedidos no han tenido respuesta. “Un solo programa no puede ser el único sostén de un canal. Siento que es demasiada responsabilidad y que la única que se toma en serio la competencia soy yo”, dijo de forma contundente.

    Finalmente, reconoció que el desgaste emocional y físico empieza a pasarle factura. “Mi salud se ha resentido por demasiado estrés”. Aunque descartó tomarse un año sabático, admitió que busca explorar nuevos proyectos fuera de la televisión, sin perder el contacto con su fiel audiencia.

    Magaly Medina pone freno a rumores sobre su posible salida de la TV: "Dejen de cantar victoria"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

