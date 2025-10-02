Wapa.pe
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

¿Crisis en la relación? Ezio Oliva es señalado de supuesta infidelidad a Karen Schwarz tras ser visto con otra mujer: "En coqueteos con otra"

Ezio Oliva y Karen Schwarz enfrentan rumores de infidelidad tras revelaciones en el programa ‘Chimi Churri’. La relación del cantante peruano está en la mira.

    ¿Crisis en la relación? Ezio Oliva es señalado de supuesta infidelidad a Karen Schwarz tras ser visto con otra mujer: "En coqueteos con otra"
    ¿Crisis en la relación? Ezio Oliva es señalado de supuesta infidelidad a Karen Schwarz tras ser visto con otra mujer: "En coqueteos con otra"

    La relación de Ezio Oliva y Karen Schwarz está en el ojo de la polémica, luego de que en el programa Chimi Churri se empezara a especular sobre una presunta infidelidad del cantante a su esposa. La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, quienes siempre se han mostrado como una de las más sólidas del medio e hizo que muchos se preguntaran qué tan cierto es esto.

    ¿Ezio Oliva estaría en coqueteos con otra mujer que no es Karen Schwarz?

    En el programa ‘Chimi Churri’, la tiktoker conocida como ‘La Vitteri’, sorprendió al revelar que un conocido cantante peruano con esposa e hijas, estaría coqueteando con otra mujer. En la reciente transmisión del espacio de espectáculos,

    “Tengo un chisme, no puedo decir todavía el nombre de la persona, pero lo voy a lanzar. Me contaron que hay un cantante que siempre se va a Europa, que tiene familia y una de mis fuentes lo habría visto en pseudo coqueteos con otra persona que no sería su actual pareja”, aseguró la tiktoker de espectáculos sin querer mencionar el nombre.

    “No puedo decir el nombre, es un cantante de pop”, añadió haciendo que sus compañeros intentaran adivinar y Christian Bayro soltó el nombre de Ezio Oliva como el supuesto cantante implicado en una infidelidad.

    “Puede ser Ezio porque yo había escuchado ese rumorcito hace algunos días, algo así estaban comentando, pero no es nada oficial ¿será cierto eso o no será cierto?”, agregó Fernando León dejando al aire este rumor.

    Karen Schwarz se sincera sobre la fidelidad y su matrimonio con Ezio Oliva

    Karen Schwarz y Ezio Oliva han construido una de las historias de amor más mediáticas del espectáculo nacional. Con más de una década juntos, dos hijas y tres bodas que sellaron su unión, la pareja siempre ha mostrado complicidad y estabilidad. Sin embargo, la distancia que actualmente los separa debido a los proyectos musicales del cantante en España ha puesto a prueba su relación.

    La exconductora de televisión reconoció que, pese a la solidez de su matrimonio, no es ajena a los rumores que giran en torno a la fidelidad de Ezio Oliva. Karen confesó que prefiere escuchar la verdad antes que enfrentar una traición, dejando en claro que lo más valioso para ella es el respeto mutuo y la admiración que se tienen como pareja.

    “Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta. Prefiero que me diga que no me ame a enterarme que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos”, explicó.

    Aunque no sabe con certeza si perdonaría una infidelidad, la también exreina de belleza señaló que solo en ese momento podría tomar una decisión. Para ella, lo fundamental es que su esposo permanezca a su lado porque es feliz y no por compromiso.

    “Sería inmaduro decir sí o no, o que jamás lo perdonaría. Creo que hay que vivirlo. En ese momento tomaré la decisión que mi corazón y cabeza quiera tomar. Sé que él es el hombre al que quiero a mi lado”, precisó.

    Pese a las especulaciones, Karen reafirmó su amor por Ezio y aseguró que lo volvería a elegir una y otra vez. Su visión del matrimonio se centra en disfrutar el amor con sinceridad, aun sabiendo que los retos y las dudas forman parte de cualquier relación.

    “Hoy en día los hombres te pueden decir te amo, pero en el camino solo ellos saben lo que quieren. Pero yo puedo decir que es el hombre de mi vida, al que le dije ‘sí’ tres veces y me casaría con él cuatro, cinco o seis veces si hay (dinero), quiero disfrutar del amor”, sostuvo.

    ¿Crisis en la relación? Ezio Oliva es señalado de supuesta infidelidad a Karen Schwarz tras ser visto con otra mujer: "En coqueteos con otra"
    ¿Crisis en la relación? Ezio Oliva es señalado de supuesta infidelidad a Karen Schwarz tras ser visto con otra mujer: "En coqueteos con otra"

