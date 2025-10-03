Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"

Magaly Medina explotó en vivo al ser interrumpida y advirtió a su equipo que, si no respetan su conducción, está lista para dejar el set.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"
    Magaly Medina | Composición Wapa
    Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"

    Magaly Medina vivió un incómodo episodio en la más reciente edición de Magaly TV, la firme, cuando decidió detener de manera abrupta la emisión en vivo para llamar la atención a su producción. La presentadora no soportó que la interrumpieran mientras cuestionaba duramente a Phillip Butters, a quien criticó por admitir públicamente que portó armas sin licencia, señalando que actúa como si estuviera por encima de la ley pese a su intención de postular a la presidencia del Perú.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Janet Barboza presume en redes a su nuevo galán y Edson Dávila bromea: "Puede ser su nieto"

    En medio del momento, Magaly lanzó una mirada fulminante hacia el equipo detrás de cámaras y cortó su intervención sin dudarlo. Visiblemente incómoda, dejó clara su molestia con una frase directa: “O hablas tú, o hablo yo. Así son las cosas en el programa. Ya todo el mundo sabe que cuando hablo, hablo sola acá”, expresó, logrando un silencio inmediato en el set.

    La tensión creció aún más cuando la conductora enfatizó que no está dispuesta a permitir interrupciones y que, si el orden no se respeta, no tendría problema en abandonar el set. “Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes”, advirtió con firmeza.

    En otro momento de su intervención, la popular ‘Urraca’ reafirmó su estilo inquebrantable con una declaración contundente: “No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo”, marcando una diferencia clara sobre cómo dirige su espacio en ATV.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina filtra conversación entre actor colombiano y Gustavo Salcedo relacionada a Maju Mantilla

    Usuarios la defienden

    El episodio no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde muchos comentaron sobre el carácter fuerte de la periodista. Para algunos, la escena reflejó la disciplina y autoridad que Magaly mantiene en más de dos décadas de trayectoria televisiva; para otros, dejó en evidencia la presión que implica un programa en vivo y cómo cualquier mínimo error puede desencadenar tensiones.

    “Por eso siempre reniega Magaly”, “Ella es muy profesional, tiene que concentrarse en su trabajo”, “Como hay muchos de su equipo que desmerecen su trabajo. Yo si estuviera trabajando con ella así me grite sería feliz”, “Magaly tiene un feo carácter, asusta a sus reporteros”, “La paran fastidiando, lo hacen a propósito”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

    Pese al altercado, la conductora retomó su crítica contra Phillip Butters, reiterando que resulta inaceptable que alguien que ha reconocido portar armas sin permiso busque una candidatura presidencial. La interrupción no detuvo su postura firme, pero sí dejó en claro quién impone la autoridad dentro de su programa y cómo maneja cada emisión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Janet Barboza presume en redes a su nuevo galán y Edson Dávila bromea: "Puede ser su nieto"

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Lo más vistos en Farándula

    Jefferson Farfán abandona el Perú tras revelaciones de su primo 'Cri Cri' en 'El Valor de la Verdad'

    Abogado de ‘Cri Cri’ responde a rumores de romance con la víctima tras polémica versión de la defensa de Jefferson Farfán

    Pamela Franco reaparece en concierto vacío y Magaly le envía tremendo mensaje: "Se fue el público"

    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? “No sabemos si es hombre o mujer”

    ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;