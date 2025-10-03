Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"

Magaly Medina explotó en vivo al ser interrumpida y advirtió a su equipo que, si no respetan su conducción, está lista para dejar el set.

Magaly Medina vivió un incómodo episodio en la más reciente edición de Magaly TV, la firme, cuando decidió detener de manera abrupta la emisión en vivo para llamar la atención a su producción. La presentadora no soportó que la interrumpieran mientras cuestionaba duramente a Phillip Butters, a quien criticó por admitir públicamente que portó armas sin licencia, señalando que actúa como si estuviera por encima de la ley pese a su intención de postular a la presidencia del Perú.

En medio del momento, Magaly lanzó una mirada fulminante hacia el equipo detrás de cámaras y cortó su intervención sin dudarlo. Visiblemente incómoda, dejó clara su molestia con una frase directa: “O hablas tú, o hablo yo. Así son las cosas en el programa. Ya todo el mundo sabe que cuando hablo, hablo sola acá”, expresó, logrando un silencio inmediato en el set.

La tensión creció aún más cuando la conductora enfatizó que no está dispuesta a permitir interrupciones y que, si el orden no se respeta, no tendría problema en abandonar el set. “Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes”, advirtió con firmeza.

En otro momento de su intervención, la popular ‘Urraca’ reafirmó su estilo inquebrantable con una declaración contundente: “No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo”, marcando una diferencia clara sobre cómo dirige su espacio en ATV.

Usuarios la defienden

El episodio no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde muchos comentaron sobre el carácter fuerte de la periodista. Para algunos, la escena reflejó la disciplina y autoridad que Magaly mantiene en más de dos décadas de trayectoria televisiva; para otros, dejó en evidencia la presión que implica un programa en vivo y cómo cualquier mínimo error puede desencadenar tensiones.

“Por eso siempre reniega Magaly”, “Ella es muy profesional, tiene que concentrarse en su trabajo”, “Como hay muchos de su equipo que desmerecen su trabajo. Yo si estuviera trabajando con ella así me grite sería feliz”, “Magaly tiene un feo carácter, asusta a sus reporteros”, “La paran fastidiando, lo hacen a propósito”, fueron algunos de los mensajes que circularon.