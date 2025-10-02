Wapa.pe
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Magaly Medina filtra conversación entre actor colombiano y Gustavo Salcedo relacionada a Maju Mantilla

Magaly Medina se quedó con la boca abierta al enterarse que Gustavo Salcedo siempre habló bien del actor George Slebi.

    Magaly Medina filtra conversación entre actor colombiano y Gustavo Salcedo relacionada a Maju Mantilla
    Magaly FILTRA conversación entre actor colombiano y Gustavo Salcedo relacionada a Maju Mantilla: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Magaly Medina filtra conversación entre actor colombiano y Gustavo Salcedo relacionada a Maju Mantilla

    Durante su programa, Magaly Medina contó que se reunió con Gustavo Salcedo, quien le mostró pruebas de lo que él asegura son infidelidades de Maju Mantilla. Según el exdeportista, la madre de sus hijos habría tenido un presunto affaire con el actor colombiano George Slebi, su compañero de novela.

    Salcedo le relató además que, tras descubrir la supuesta traición, Slebi y él mantuvieron una conversación privada, en la que el actor se disculpó y le prometió que la situación no volvería a repetirse. Lo que más sorprendió a Medina fue la manera en que Salcedo se refería al galán colombiano, describiéndolo con admiración. “Le pidió disculpas y le prometió que esto (affaire con Maju) ya no volvería a ocurrir”, explicó la presentadora de ATV.

    Slebi se disculpó y se retiró del país

    Según la ‘urraca’, tras enterarse de la presunta infidelidad, Slebi pidió disculpas a Salcedo y se comprometió a distanciarse de Maju Mantilla. “Él (Salcedo) nos dijo ‘este (Slebi) sí fue un caballero porque me pidió disculpas’. Me dijo que fue un error, que no volvería a pasar y que él iba a desaparecer del panorama. Y dicho y hecho: cortó vínculo con ella, terminó la novela y se fue a su país”, relató Medina en conversación con Mávila Huertas y Richard Apolo, periodista de Día D.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Además, la conductora resaltó la admiración de Salcedo hacia Slebi, contrastando con la manera en que se expresaba sobre Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla. “Pero lo que me contó del actor, me asombró, porque a este Slebi lo tenía en un pedestal, hablaba con admiración de él”, añadió.

    Maju Mantilla desmiente el affaire

    El miércoles 1 de octubre, Maju Mantilla negó categóricamente haber tenido un romance con George Slebi. “Eso es falso, es lo único que te puedo decir. Se han dicho muchas cosas falsas y eso lo están viendo mis abogados”, declaró la exmiss Mundo a Amor y fuego.

    El rumor se originó cuando Verónica Alcántara, productora de YouTube, afirmó que Gustavo Salcedo le había contado sobre la supuesta infidelidad. Posteriormente, Magaly Medina difundió la misma versión, causando revuelo en los medios.

