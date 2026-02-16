Alessia Rovegno aparece deslumbante en total black tras revelarse que su ex Hugo García será papá: "Donde todo empezó"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo y ex Miss Perú Alessia Rovegno volvió a captar la atención de sus seguidores luciendo un despampanante total black. Fiel a su estilo elegante y magnético, no solo destaca por su carrera y crecimiento en el mundo de las pasarelas, con prendas de diseñadores reconocidos, sino también por la reciente noticia de su ex pareja Hugo García, quien será padre junto a la influencer Isabella Ladera. ¿Será este outfit un guiño al famoso “look de la venganza” o simplemente coincidió con la noticia?
LEE MÁS: Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional
Alessia Rovegno aparece deslumbante en total black: ¿un guiño al estilo de la venganza?
A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotos de una reciente sesión, acompañadas de la breve descripción: "Hola NYYYY, de vuelta a donde todo empezó", lo que se interpreta como su regreso a Nueva York. Recordemos que el año pasado estuvo presente en la Semana de la Moda, luciendo un vestido de una reconocida diseñadora. No es la primera vez que publica sobre su participación en este evento, pero en moda se sabe que llevar un look completamente negro tras una ruptura o situación sorprendente se asocia al famoso “look de la venganza”.
Este post no pasó desapercibido tras la noticia de que su ex Hugo García será padre, pues sus seguidores no solo la felicitaron por la publicación, sino que también le desearon que vuelva a los certámenes de belleza y destacaron que sería una gran noticia verla desfilar para Victoria's Secret. Sin embargo, algunos usuarios también comentaron sobre el embarazo de su ex pareja.
TAMBIÉN LEE: Gia, hija de Christian Meier, conquista las redes este verano con 3 bikinis impactantes: estampados, terciopelo y tejidos
Alessia Rovegno y la vez que abrió el desfile de Giannina Azar en la NYFW 2025
Alessia Rovegno, ex Miss Perú, no solo participó en el desfile de la reconocida diseñadora dominicana, sino que tuvo el honor de ser la encargada de abrir el show, destacando con un paso seguro y una elegancia impresionante. Además, resaltó la esencia de estilo, fuerza y sofisticación de la colección que se presentó.
“NYFW, siempre un sueño y esta vez abriendo el desfile, más que agradecidos”, fue el mensaje que compartió Alessia Rovegno en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por este logro en su carrera, pues abrir un desfile de Giannina Azar en un evento de la magnitud de NYFW representa un auténtico reconocimiento a su talento, profesionalismo y proyección internacional, así como a la trayectoria de la expareja de Hugo García.