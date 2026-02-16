La modelo y ex Miss Perú Alessia Rovegno volvió a captar la atención de sus seguidores luciendo un despampanante total black. Fiel a su estilo elegante y magnético, no solo destaca por su carrera y crecimiento en el mundo de las pasarelas, con prendas de diseñadores reconocidos, sino también por la reciente noticia de su ex pareja Hugo García, quien será padre junto a la influencer Isabella Ladera. ¿Será este outfit un guiño al famoso “look de la venganza” o simplemente coincidió con la noticia?

Alessia Rovegno aparece deslumbante en total black: ¿un guiño al estilo de la venganza?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotos de una reciente sesión, acompañadas de la breve descripción: "Hola NYYYY, de vuelta a donde todo empezó", lo que se interpreta como su regreso a Nueva York. Recordemos que el año pasado estuvo presente en la Semana de la Moda, luciendo un vestido de una reconocida diseñadora. No es la primera vez que publica sobre su participación en este evento, pero en moda se sabe que llevar un look completamente negro tras una ruptura o situación sorprendente se asocia al famoso “look de la venganza”.

Este post no pasó desapercibido tras la noticia de que su ex Hugo García será padre, pues sus seguidores no solo la felicitaron por la publicación, sino que también le desearon que vuelva a los certámenes de belleza y destacaron que sería una gran noticia verla desfilar para Victoria's Secret. Sin embargo, algunos usuarios también comentaron sobre el embarazo de su ex pareja.

Alessia Rovegno y la vez que abrió el desfile de Giannina Azar en la NYFW 2025

Alessia Rovegno, ex Miss Perú, no solo participó en el desfile de la reconocida diseñadora dominicana, sino que tuvo el honor de ser la encargada de abrir el show, destacando con un paso seguro y una elegancia impresionante. Además, resaltó la esencia de estilo, fuerza y sofisticación de la colección que se presentó.