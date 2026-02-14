Mávila Huertas corrigió en vivo a Magaly Medina durante su pódcast, tras un error en la pronunciación que provocó risas en el set.

La periodista Mávila Huertas protagonizó un momento inesperado durante su reciente aparición en el pódcast de Magaly Medina, luego de corregir en vivo a la conductora por un error que Huertas rápidamente captó y le puso parche a la popular ‘Urraca’. ¿Qué pasó?

¿Cuál fue el error que cometió Magaly Medina y que fue corregido por Mávila Huertas?

La entrevista, transmitida a través de YouTube, comenzó con una bienvenida formal por parte de Medina. Sin embargo, la introducción tomó un giro inesperado cuando la presentadora pronunció de forma incorrecta el apellido de su invitada, lo que generó una rápida y directa corrección por parte de la periodista.

"Nuestra invitada al pódcast hoy es Mávila Huerta", comentó Magaly que fue interrumpida de inmediato por la periodista para corregirla al equivocarse con la pronunciación de su apellido: "Huertassss", dijo, lo que hizo a la popular 'Urraca' enmendar su error: "Mávila Huertas, perdón".

Lejos de incomodarse, Huertas aprovechó el momento para responder con humor y explicar la frecuente confusión que suele generarse con su apellido, provocando risas en el set y distendiendo el ambiente de la conversación.