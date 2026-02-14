Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

Mávila Huertas corrigió en vivo a Magaly Medina durante su pódcast, tras un error en la pronunciación que provocó risas en el set.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."
    Mávila Huertas corrige a Magaly | Composición: Wapa Captura de pantalla Magaly Medina pódcast
    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."

    La periodista Mávila Huertas protagonizó un momento inesperado durante su reciente aparición en el pódcast de Magaly Medina, luego de corregir en vivo a la conductora por un error que Huertas rápidamente captó y le puso parche a la popular ‘Urraca’. ¿Qué pasó?

    wapa.pe

    VER MÁS: Hugo García comete 'locura' tras enterarse que será papá: "Ojalá no..."

    ¿Cuál fue el error que cometió Magaly Medina y que fue corregido por Mávila Huertas?

    La entrevista, transmitida a través de YouTube, comenzó con una bienvenida formal por parte de Medina. Sin embargo, la introducción tomó un giro inesperado cuando la presentadora pronunció de forma incorrecta el apellido de su invitada, lo que generó una rápida y directa corrección por parte de la periodista.

    "Nuestra invitada al pódcast hoy es Mávila Huerta", comentó Magaly que fue interrumpida de inmediato por la periodista para corregirla al equivocarse con la pronunciación de su apellido: "Huertassss", dijo, lo que hizo a la popular 'Urraca' enmendar su error: "Mávila Huertas, perdón".

    Lejos de incomodarse, Huertas aprovechó el momento para responder con humor y explicar la frecuente confusión que suele generarse con su apellido, provocando risas en el set y distendiendo el ambiente de la conversación.

    "Por favor, eran varias, no una sola. Siempre que se confunden digo eso, por si acaso mi papá tenía varias, no, tomen nota, no era una sola", añadió causando las risas de Magaly.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    SOBRE EL AUTOR:
    Mávila Huertas corrige a Magaly tras cometer tremendo error: "Por si acaso mi papá tenía..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hugo García será papá: esto decía sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cómo reaccionó Hugo García al enterarse que sería papá: "Se quedó en shock '¡No puede ser!'"

    Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo pasó la noche con nueva saliente en el mismo lugar que estuvo con Maju Mantilla días antes

    Christian Domínguez habría prestado a su abogado para denunciar a su hija mayor con Melanie Martínez, según Bayro: "Niégalo"

    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Laura Spoya CAMBIA SU VERSIÓN con Magaly y revela qué pasó realmente en el accidente

    Samahara dejará el Perú para irse a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres; él se emociona: “En mis brazos”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;