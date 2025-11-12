Mávila Huertas retomó relación con Roberto Reátegui, exesposo: Esta es la historia del amor de la periodista, la dura separación y su reconciliación

Mávila Huertas confirma su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui . La periodista comentó: “Lo que se ve no se pregunta”.

El amor tocó nuevamente la puerta de Mávila Huertas. La reconocida periodista de ATV sorprendió a todos al confirmar que retomó su relación con su exesposo, Roberto Reátegui, con quien compartió una historia marcada por pasión, desafíos y una separación que parecía definitiva.

Después de más de una década de caminos separados, ambos decidieron darse una segunda oportunidad, y sus seguidores no han dejado de celebrar la noticia.

Una historia que nació en la televisión

Corría el año 2002 cuando Mávila Huertas y Roberto Reátegui coincidieron en el trabajo. Ella era una joven reportera con una prometedora carrera en ascenso, y él, un experimentado productor del medio televisivo.

Su conexión, inicialmente profesional, pronto se transformó en una relación sentimental que no tardó en captar la atención mediática.

En aquel momento, Reátegui aún atravesaba un proceso de separación de la periodista Mónica Delta, lo que convirtió el inicio de su romance con Huertas en tema de conversación en redacciones y sets de televisión. Aun así, ambos decidieron apostar por su historia y dejar atrás las críticas.

El accidente que marcó su historia de amor

Su relación estuvo llena de momentos intensos y anécdotas que Mávila ha recordado con humor y cariño. En una entrevista, la periodista narró el día en que ambos estuvieron al borde de la tragedia:

“Tuvimos un accidente yendo al sur y terminamos de cabeza con el cinturón puesto. En la ambulancia le dije: ‘Esto es una señal. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?’”, contó entre risas.

La respuesta de él fue tan espontánea como divertida: “No hables cojudeces”, recordó Mávila. Poco después, aquella ocurrencia se volvió realidad y ambos contrajeron matrimonio en 2009.

El divorcio y una despedida sin rencores

La relación duró cuatro años. En 2013, Mávila Huertas y Roberto Reátegui decidieron tomar caminos distintos, esta vez de manera discreta y sin escándalos. Años más tarde, la conductora reveló lo importante que fue esa etapa para su vida personal.

“Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos”, confesó en entrevista con Magaly Medina en 2024.

Desde entonces, la periodista se concentró por completo en su carrera y mantuvo su vida amorosa lejos del ojo público. Incluso bromeó alguna vez diciendo que estaba “haciendo casting para encontrar pareja”.

Mávila Huertas confirma su reconciliación

El rumor de su reconciliación con Reátegui comenzó a circular hace algunos meses, cuando los seguidores notaron la presencia constante del productor en las publicaciones de Mávila. Likes, comentarios y apariciones juntos despertaron sospechas, pero fue un detalle el que terminó de confirmarlo: una tarjeta de San Valentín con la letra R.

Finalmente, Mávila no ocultó más su felicidad y, en diálogo con Magaly Medina, confirmó el regreso de su romance.

“Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta”, respondió entre risas, antes de añadir con ternura: “Sí, sí, estoy muy contenta, y creo que él también”.