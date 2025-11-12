Wapa.pe
Magaly Medina CRÍTICA a Pati Lorena por INSINUAR que Laura Spoya le fue infiel al padre de sus hijos: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”


Magaly Medina arremetió contra la exproductora por lanzar rumores sin mostrar pruebas sobre la separación de Laura Spoya y Brian Rullan y la advirtió que la exreina podría demandarla.

    El mundo del entretenimiento peruano vuelve a ser escenario de una fuerte controversia. La exproductora Pati Lorena, ahora conocida por su faceta como tiktoker, está en el ojo de la tormenta tras lanzar polémicas declaraciones sobre Laura Spoya, generando una ola de críticas y reacciones mediáticas.

    Lo que empezó como una charla aparentemente ligera en un pódcast terminó escalando a un conflicto que involucra nombres reconocidos de la televisión nacional.

    Pati Lorena y sus comentarios sobre Laura Spoya desatan polémica

    Durante una conversación con Kenji Fujimori, la exproductora sorprendió al mencionar a la exMiss Perú y dejar caer insinuaciones sobre su vida personal. Con tono desafiante, invitó a la modelo a responderle públicamente: “divertirse, tete a tete”.

    Sus declaraciones, que aludían a supuestas razones detrás de la separación de Laura Spoya y Brian Rullán, cruzaron la línea para muchos usuarios, quienes consideraron que se trataba de una falta de respeto.

    La polémica llegó a tal punto que Magaly Medina decidió abordar el tema en su programa, criticando el comportamiento de Lorena y recordando los riesgos legales de difundir información sin pruebas.

    Magaly Medina cuestiona duramente a Pati Lorena

    La conductora de espectáculos fue directa al referirse al caso: “Ella dice, ‘diviértete, Laurita’, pero ¿cómo vas a tomarlo de manera divertida si estás acusándola de haberle sido infiel al marido?”, cuestionó Magaly.

    Además, señaló que Lorena insinuó haber visto a Spoya junto a Mario Iribarren, comentario que carece de sustento y podría considerarse difamatorio.

    “Eso es algo que no se puede probar. Yo nunca escuché ese rumor. Hay que tener un poco más de responsabilidad con los chismes que se lanzan”, advirtió.

    Magaly también reflexionó sobre el actual panorama digital, donde muchos buscan ganar seguidores a través del escándalo: “Creo que aquí ya entró en un terreno peligroso, quizás por granjearse más seguidores. Ha llamado a Laura de diferentes formas: lambiscona, pizpireta, mentirosa…”.

    Laura Spoya rompe su silencio y desmiente infidelidad

    Ante la controversia, Laura Spoya decidió responder con elegancia y firmeza. En un mensaje dirigido a Samuel Suárez, creador de Instarándula, aclaró que su separación no tuvo relación con una infidelidad: “Mi separación jamás fue por una infidelidad. Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio. Es todo lo que diré”.

    La modelo optó por no profundizar en el tema y prefirió concentrarse en su carrera. Más tarde, publicó en redes sociales: “No tengo tiempo para tonterías. Se vienen cosas enormes que me tienen más feliz que perro con dos colas”.

    Magaly advierte sobre posibles consecuencias legales

    Magaly no solo cuestionó el actuar de Pati Lorena, sino que también la alertó sobre las repercusiones judiciales que podría enfrentar: “Yo creo que acá se está ganando un juicio Pati Lorena. Ella dice: ‘Ay, que me manden la carta notarial hasta Estados Unidos porque vivo allá’. Pero no necesariamente: si la ofensa fue hecha en Perú, la demanda puede presentarse aquí”.

    Finalmente, la conductora cerró con una reflexión sobre los límites del entretenimiento digital: “Ella estaba creando un personaje bastante divertido, que no dañaba a nadie… pero pasar a lanzar informaciones sin sustento me parece irresponsable. Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”.

