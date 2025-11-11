Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Maju Mantilla estaría por regresar a la televisión a través de América TV, según Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla alista su regreso a América TV tras su polémica salida de Latina. Christian Byro revela cuándo y con quién volvería.

    Maju Mantilla se despidió de Latina el pasado 18 de septiembre. | Composición Wapa
    Un nuevo ciclo profesional estaría por iniciar para Maju Mantilla. La exreina de belleza y conductora de televisión podría volver a la pantalla chica en América Televisión, según adelantó el periodista Christian Byro, quien aseguró que el retorno de la Miss Mundo 2004 ya estaría prácticamente cerrado.

    La noticia ha despertado gran expectativa entre los televidentes, especialmente porque Maju se alejó de la televisión en medio de una tormenta mediática que involucró a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y al productor Christian Rodríguez Portugal.

    Maju Mantilla prepara su regreso a la TV en América Televisión

    Durante el programa Chimi Churri de Trivu TV, el periodista Christian Byro sorprendió al revelar el nuevo destino televisivo de la modelo trujillana.

    “Al 99.9%, permíteme asegurarte que regresa a América Televisión”, afirmó Byro en vivo, dejando atónitos a sus compañeros de set.

    El comunicador explicó que la decisión de Maju estaría motivada por la manera en que fue tratada en su salida de Latina.

    “Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas, por eso regresa a América TV, bajo el yugo de las producciones de América. Regresa para el 2026: Maju Mantilla”, precisó.

    Además, Byro adelantó que la exconductora no estaría sola en su nuevo proyecto.

    “¿Y saben quién acompañaría a Maju? Hombre, hermoso y, para colmo, mi amigo: Israel Dreyfus. Está en el radar”, dijo, desatando la sorpresa en el set.

    El posible regreso de la ex Miss Mundo ocurre en un momento personal difícil, tras su separación y el fallecimiento de su madre, doña Elvia García Linares, a finales de octubre.

    El adiós de Maju Mantilla a Latina tras semanas de polémica

    El 18 de septiembre de 2025, Maju Mantilla se despidió entre lágrimas del programa Arriba mi gente, confirmando su salida de Latina después de días de rumores sobre una supuesta infidelidad.

    La controversia comenzó cuando Gustavo Salcedo declaró en Magaly TV, La Firme que había sorprendido a su esposa dentro de un vehículo junto a Christian Rodríguez Portugal, productor del canal.

    A pesar de que la conductora aseguró que su decisión respondía al desgaste emocional por el escándalo, versiones como la de Gigi Mitre indicaron que tanto ella como Rodríguez fueron “invitados” a retirarse del programa.

    La tensión creció aún más cuando Salcedo protagonizó una agresión pública contra Rodríguez, quien posteriormente lo denunció por intento de homicidio. Desde entonces, Maju se ha mantenido alejada de los reflectores, priorizando su familia y su bienestar emocional.

    Maju Mantilla estaría por regresar a la televisión a través de América TV, según Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

