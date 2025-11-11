Maju Mantilla COMPARTE conmovedor mensaje a su hija por primera comunión tras fuerte duelo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla celebra la primera comunión de su hija con un emotivo mensaje a su madre fallecida: “Sé que desde el cielo la acompaña”.

La exreina de belleza Maju Mantilla vivió un día lleno de emociones al celebrar la primera comunión de su hija menor, Luna María, fruto de su relación con el empresario Gustavo Salcedo, de quien se separó en agosto de 2025.

La exconductora de Arriba mi gente compartió el especial momento a través de sus redes sociales, donde publicó un video que reúne tiernas imágenes del crecimiento de su pequeña y un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

“Nueve años después. Con Jesús en su corazón, después de su bautizo, un nuevo encuentro con Cristo a través de la Eucaristía. Que Jesús bendiga a mi niña hoy y siempre, sé que desde el cielo mi mami la acompaña con su amor”, escribió la modelo trujillana, recordando a su madre, Elvia García, quien falleció semanas atrás.

Maju Mantilla emociona con publicación dedicada a su hija menor

Aunque se alejó de la televisión tras dejar Arriba mi gente, Maju Mantilla mantiene una fuerte conexión con su público a través de sus redes sociales. En su reciente publicación, la también actriz recopiló momentos de la infancia de Luna María, desde su bautizo en 2016 hasta su primera comunión en 2025, una ceremonia familiar llena de fe y simbolismo.

La ex Miss Mundo 2004, madre de dos hijos, atraviesa una nueva etapa enfocada en su bienestar emocional y en fortalecer su rol como mamá tras su separación. Su publicación generó cientos de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y el amor que transmite hacia sus hijos.

El conmovedor homenaje a su madre, Elvia García

El pasado 27 de octubre, Maju Mantilla enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida con la partida de su madre, Elvia García, a los 75 años. Desde entonces, la conductora ha compartido palabras que reflejan el profundo amor y admiración que siente por ella.

“Tu ausencia pesa en el alma… nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria”, escribió en una publicación.