Gustavo Salcedo volvió a ser tema de conversación tras sorprender a todos al ofrecer disculpas públicas en el programa Amor y Fuego a Maju Mantilla y Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente, a quienes semanas atrás acusó de mantener una relación extramatrimonial. La inesperada actitud del empresario dejó perplejos a muchos, especialmente después de que protagonizara una agresión física contra Rodríguez y expusiera públicamente a su aún esposa. Pero según el conductor Christian Bayro, detrás de ese “arrepentimiento” existiría una motivación muy distinta.

Christian Bayro revela el verdadero motivo del cambio de Gustavo Salcedo

En declaraciones para su programa Chimi Churri, Bayro aseguró que el cambio de tono de Salcedo no responde a una reflexión emocional, sino a una estrategia legal ante el complicado panorama que enfrenta. “El señor Gustavo Salcedo es ganador, al final consiguió lo que te había dicho en tu conversación, dejarla mal a ella después de que reiteró que le sacó la vuelta (...) A qué se debe a que el señor Salcedo salga a hablar con una voz condescendiente. Porque él se puede ir preso. Sabe perfectamente que se puede ir preso”, expresó el comunicador, aludiendo a las agresiones que pusieron en riesgo la seguridad de Maju Mantilla y su hijo.

Bayro agregó que, aunque Salcedo logró quedarse con gran parte de los bienes obtenidos durante su matrimonio y con la custodia de sus hijos, sus actos violentos podrían llevarlo a enfrentar consecuencias penales. “A pesar de que ha ganado todo, a pesar de que le ha quitado a Maju la partida, es tan torpe que cometió el acto de agredir a una persona, meter al carro, y sumar, y que no haya pasado nada”, sostuvo.

Maju Mantilla rompe el silencio tras disculpas públicas

Por su parte, Maju Mantilla fue abordada por un reportero luego de las disculpas de su aún esposo, quien incluso confesó que “aún la ama” porque “el amor no se va de la noche a la mañana”. Sin embargo, la exreina de belleza negó rotundamente haber sido infiel y evitó profundizar en el tema, reafirmando su decisión de tomar acciones legales.