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Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao

Onelia Molina sacó a la luz a un sujeto identificado como Rodrigo Acerbi, quien figura en todas las imágenes del viaje y habría sido el encargado de organizar servicios y encuentros con los chicos reality durante la despedida de soltero.

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    Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao
    Magaly Medina expone organizador de despedida
    Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao

    El escándalo conocido como el ‘Operativo Argentina’ de Magaly Medina continúa escalando con nuevas revelaciones que reconfiguran la historia. Lo que al inicio parecía limitarse a imágenes de fiesta protagonizadas por chicos reality, ahora apunta a una estructura mucho más organizada detrás del viaje. En este nuevo escenario, la atención deja de centrarse solo en los asistentes y se dirige hacia quien habría estado coordinando todo en segundo plano.

    Fue el programa 'Magaly TV La Firme' el que reveló la identidad del personaje que aparece repetidamente en los registros del viaje realizado el 13 de marzo en el Delta del Tigre, en Argentina.

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    PUEDES VER: Magaly desmiente EN VIVO a Onelia Molina y revela su plan para HUNDIR a Said Palao: “Ella llamó, nosotros no la llamamos”

    Se trata de Rodrigo Acerbi, un individuo que no solo participó en los encuentros, sino que, de acuerdo con el reportaje, habría desempeñado un papel clave en la organización de la polémica reunión en la que estuvieron Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francisco Sierralta.

    Las imágenes difundidas evidencian su presencia en distintos momentos del viaje. No es una aparición ocasional, sino constante: se le ve en el yate, en la piscina y en varias reuniones sociales durante ese fin de semana.

    Según el informe, aparece vistiendo un polo azul y verde, compartiendo con el grupo con total naturalidad, lo que refuerza la percepción de que no era un simple invitado, sino alguien con mayor implicancia en la dinámica del evento.

    ¿Qué dijo Onelia Molina?

    El giro clave en esta historia se dio tras las declaraciones de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, quien señaló directamente a este personaje.

    “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, afirmó, avivando la controversia y abriendo una nueva línea de investigación mediática.

    A partir de estas afirmaciones, el programa reconstruyó la participación de Acerbi en los momentos más relevantes del viaje. Los registros lo ubican desde el inicio de las actividades, interactuando tanto con los asistentes como con las modelos argentinas presentes, entre ellas Pame Lobato y Jime Nina, quienes también aparecen en distintos videos compartiendo con el grupo durante el fin de semana. Su comportamiento en estos espacios —dialogando, acercándose y moviéndose con soltura— refuerza la hipótesis de que habría tenido un rol organizador.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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