Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao

Onelia Molina sacó a la luz a un sujeto identificado como Rodrigo Acerbi , quien figura en todas las imágenes del viaje y habría sido el encargado de organizar servicios y encuentros con los chicos reality durante la despedida de soltero.

El escándalo conocido como el ‘Operativo Argentina’ de Magaly Medina continúa escalando con nuevas revelaciones que reconfiguran la historia. Lo que al inicio parecía limitarse a imágenes de fiesta protagonizadas por chicos reality, ahora apunta a una estructura mucho más organizada detrás del viaje. En este nuevo escenario, la atención deja de centrarse solo en los asistentes y se dirige hacia quien habría estado coordinando todo en segundo plano.

Fue el programa 'Magaly TV La Firme' el que reveló la identidad del personaje que aparece repetidamente en los registros del viaje realizado el 13 de marzo en el Delta del Tigre, en Argentina.

Se trata de Rodrigo Acerbi, un individuo que no solo participó en los encuentros, sino que, de acuerdo con el reportaje, habría desempeñado un papel clave en la organización de la polémica reunión en la que estuvieron Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francisco Sierralta.

Las imágenes difundidas evidencian su presencia en distintos momentos del viaje. No es una aparición ocasional, sino constante: se le ve en el yate, en la piscina y en varias reuniones sociales durante ese fin de semana.

Según el informe, aparece vistiendo un polo azul y verde, compartiendo con el grupo con total naturalidad, lo que refuerza la percepción de que no era un simple invitado, sino alguien con mayor implicancia en la dinámica del evento.

¿Qué dijo Onelia Molina?

El giro clave en esta historia se dio tras las declaraciones de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, quien señaló directamente a este personaje.

“Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, afirmó, avivando la controversia y abriendo una nueva línea de investigación mediática.