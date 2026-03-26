Durante la última edición de 'Magaly TV: la firme' emitida el 25 de marzo, la conductora optó por pronunciarse públicamente frente a las declaraciones que la modelo Onelia Molina había ofrecido en su pódcast, donde buscó desvincularse de la difusión de sus confesiones.

La modelo sostuvo que en ningún momento pretendió que sus palabras se hicieran públicas, dejando entrever que consideraba ese diálogo como privado. No obstante, Magaly Medina descartó esa versión y explicó con firmeza cómo se dio el contacto.

Magaly Medina desmiente a Onelia Molina

“Ella salió un poco a justificar el que nosotros la habíamos llamado y ella pensaba que era una conversación privada, pero que no era una entrevista, que a ella no le habían pagado para hablar y que ella no era ninguna soplona ni traidora”, señaló la periodista inicialmente, marcando diferencias con lo dicho por Molina.

Asimismo, lejos de cerrar el tema, reforzó su postura con una declaración que avivó la controversia: “Los periodistas no son tus amigos... vamos en busca de cazar la noticia. Si ella llama porque ella llamó, nosotros no la llamamos, ella llamó a contarnos lo que ya han escuchado porque puede estar motivada por cólera, por rabia, deseos de revancha”.

Estas afirmaciones no solo contradicen directamente a la integrante de 'Esto es guerra', sino que plantean otra interpretación de los hechos: que habría sido la propia modelo quien tomó la iniciativa de comunicarse con el programa para revelar información delicada. Desde este enfoque, el caso deja de verse únicamente como una filtración periodística y también podría entenderse como una acción impulsada por emociones personales.

Onelia Molina indignada por difusión de conversación

Por su lado, la expareja de Mario Irivarren ya había intentado precisar su postura, asegurando que nunca buscó generar un escándalo mediático. “Lo único que quería era mandar mi comunicado, simplemente decir eso, nada más. Lamentablemente, hablé con personas que me enviaron mucha información y datos sobre lo que había pasado con mi pareja”, explicó, en alusión a los hechos vinculados con Said Palao.

En su versión, la modelo reitera que quedó sorprendida al ver que la conversación se hizo pública, pues creía que era privada. “Me hicieron una llamada que pensé que era privada, pero no lo fue; fue grabada sin mi consentimiento. Pero bueno, así son las cosas”, expresó, dejando ver su incomodidad por la difusión.

Pese a ello, Onelia Molina fue enfática en un aspecto clave: no se retracta de lo dicho. “No dije nada que no fuera cierto, las cosas fueron así”, afirmó con seguridad, respaldando la veracidad de sus declaraciones sobre la presunta infidelidad de Said Palao hacia Alejandra Baigorria durante su despedida de soltero en Colombia.