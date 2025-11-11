Las imágenes difundidas por Instarándula desataron rumores sobre la relación entre el ex de Laura Spoya y la productora, justo después de que anunciara acciones legales en su contra.

Laura Spoya reacciona a ampay de su ex con productora Pati Lorena | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instarándula

La modelo Laura Spoya no tardó en reaccionar tras la difusión del video donde su exesposo, Brian Rullán, aparece desayunando con la productora Pati Lorena. Las imágenes, compartidas por Instarándula, encendieron la polémica y desataron comentarios sobre un posible vínculo entre ambos. La exreina de belleza rompió el silencio y sorprendió con su contundente respuesta.

Laura Spoya se pronuncia tras difusión de video de su ex con Pati Lorena

En pleno enfrentamiento mediático entre Laura Spoya y Pati Lorena, un nuevo video ha encendido aún más la polémica. Las imágenes, difundidas por la cuenta de espectáculos Instarándula, muestran a Brian Rullán, expareja de la modelo, compartiendo un desayuno con la exproductora de televisión en un restaurante de Lima.

La grabación rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios sobre el tipo de vínculo que podría existir entre ambos. Este encuentro ocurre justo después de que la exconductora del pódcast ‘Good Time’ anunciara que enviaría una carta notarial a Pati Lorena, hecho que ya había generado controversia.

En el clip, Rullán y Lorena aparecen conversando con semblantes serios y concentrados, sin revelar mayores detalles sobre el contenido de su charla. Sin embargo, las imágenes bastaron para que muchos usuarios especularan sobre una posible amistad o alianza entre ellos, en medio del tenso contexto mediático.

Ante las repercusiones, Laura Spoya reaccionó enviando un mensaje a Instarándula, en el que dejó en claro que no estaba al tanto de este acercamiento: “Nop. No tenía ni idea y me sorprendió al igual que a todos”, escribió la exreina de belleza.

Pati Lorena es captada con el exesposo de Laura Spoya tras acusarla de infiel

La controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena acaba de dar un giro inesperado. Luego de que la productora, conocida por su trabajo junto a Gisela Valcárcel, acusara públicamente a la modelo de haber sido infiel, ahora fue vista en compañía del exesposo de la exMiss Perú, Brian Rullán.

El programa de espectáculos Instarándula, conducido por Samuel Suárez, difundió imágenes en las que se aprecia a ambos compartiendo un desayuno en un restaurante de un centro comercial de Lima. La reunión despertó todo tipo de reacciones, especialmente por el contexto en el que ocurre.