Laura Spoya reacciona ante ampay de su exesposo con productora Pati Lorena tras tildarla de infiel: "Igual que a todos"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo Laura Spoya no tardó en reaccionar tras la difusión del video donde su exesposo, Brian Rullán, aparece desayunando con la productora Pati Lorena. Las imágenes, compartidas por Instarándula, encendieron la polémica y desataron comentarios sobre un posible vínculo entre ambos. La exreina de belleza rompió el silencio y sorprendió con su contundente respuesta.
NO TE PIERDAS: Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"
Laura Spoya se pronuncia tras difusión de video de su ex con Pati Lorena
En pleno enfrentamiento mediático entre Laura Spoya y Pati Lorena, un nuevo video ha encendido aún más la polémica. Las imágenes, difundidas por la cuenta de espectáculos Instarándula, muestran a Brian Rullán, expareja de la modelo, compartiendo un desayuno con la exproductora de televisión en un restaurante de Lima.
La grabación rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios sobre el tipo de vínculo que podría existir entre ambos. Este encuentro ocurre justo después de que la exconductora del pódcast ‘Good Time’ anunciara que enviaría una carta notarial a Pati Lorena, hecho que ya había generado controversia.
En el clip, Rullán y Lorena aparecen conversando con semblantes serios y concentrados, sin revelar mayores detalles sobre el contenido de su charla. Sin embargo, las imágenes bastaron para que muchos usuarios especularan sobre una posible amistad o alianza entre ellos, en medio del tenso contexto mediático.
Ante las repercusiones, Laura Spoya reaccionó enviando un mensaje a Instarándula, en el que dejó en claro que no estaba al tanto de este acercamiento: “Nop. No tenía ni idea y me sorprendió al igual que a todos”, escribió la exreina de belleza.
LEER MÁS: Así respondió Susy Díaz a IMPENSADO mensaje que recibió de Cueva y esto hizo el futbolista tras su respuesta: "¿Para qué le dije eso?"
Pati Lorena es captada con el exesposo de Laura Spoya tras acusarla de infiel
La controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena acaba de dar un giro inesperado. Luego de que la productora, conocida por su trabajo junto a Gisela Valcárcel, acusara públicamente a la modelo de haber sido infiel, ahora fue vista en compañía del exesposo de la exMiss Perú, Brian Rullán.
El programa de espectáculos Instarándula, conducido por Samuel Suárez, difundió imágenes en las que se aprecia a ambos compartiendo un desayuno en un restaurante de un centro comercial de Lima. La reunión despertó todo tipo de reacciones, especialmente por el contexto en el que ocurre.
El ampay no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios expresaron su sorpresa y lanzaron diversas teorías sobre el motivo del encuentro. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “Definitivamente, nunca decepcionas”, “¡Qué tal bomba!” y “¡OMG! ¡Traición! Con razón la señito habla tan suelta de huesos”.