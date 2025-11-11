Querido actor colombiano muere en trágico accidente de moto: cámaras captaron el momento exacto y está fue su última CONMOVEDORA publicación

Un querido actor colombiano perdió la vida en un terrible accidente de moto al no detenerse la luz roja , su trágica muerte fue captada por cámaras de seguridad.

El mundo artístico colombiano está de luto. El actor Jhon Freddy Martínez, oriundo de Santander, perdió la vida en un accidente de tránsito en Piedecuesta, dejando consternados a sus colegas, amigos y seguidores. Imágenes captadas por cámaras de seguridad revelaron el instante preciso del siniestro que acabó con su vida.

Jhon Freddy Martínez fallece en accidente de tránsito en Santander

El lamentable hecho ocurrió el viernes 8 de noviembre, cuando el artista regresaba a su casa en Bucaramanga a bordo de una motocicleta Pulsar 200. Según las primeras versiones y los registros de video, Martínez habría pasado la luz roja de un semáforo, impactando violentamente contra una camioneta blanca.

El golpe fue tan fuerte que el actor salió despedido varios metros, sufriendo graves lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica de Piedecuesta.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Jhon Freddy Martínez no logró sobrevivir. La noticia conmocionó a la comunidad artística, que lo recordaba por su carisma y compromiso con cada proyecto.

El video del accidente, difundido en redes sociales, generó tristeza entre quienes siguieron su carrera. Compañeros de teatro, televisión y cine lo describieron como un artista talentoso, trabajador y apasionado.

Martínez participó en reconocidas producciones como Ni un paso atrás (Canal TRO), Proyecto Final, Sala de Espera y Índigos, además de su reciente colaboración como asistente de producción en la película Luis Tercero (La Contrabanda).

La última publicación del actor antes de su muerte

A solo cuatro días del estreno del videoclip “Pon a sonar las rolas”, el joven actor compartió su entusiasmo por su nuevo proyecto como director. Sin saberlo, esa publicación se convertiría en su último mensaje al público.

“Trailer del videoclip ‘Pon a sonar las rolas’ el cual será lanzado este miércoles 12 de noviembre”, escribió Martínez en su cuenta de Instagram.

El estreno, que estaba previsto para días después del accidente, se realizará ahora como un homenaje póstumo a su talento y dedicación.

Su amigo y colega Andrés Correa confirmó que el lanzamiento no será cancelado:

“El lanzamiento del videoclip no será cancelado, sino que se llevará a cabo como un tributo a su talento, dedicación y legado en el mundo del arte”, expresó.