Angélica Vale ROMPE EN LLANTO al contar sobre su divorcio tras 14 años de casada: "Llevo 8 meses separada"

Angélica Vale confirma entre lágrimas su divorcio de Otto Padrón tras 14 años juntos. La actriz siente que le ha fallado a su familia, pero prefiere la paz.

La reconocida actriz y comediante mexicana Angélica Vale sorprendió a sus seguidores al confirmar entre lágrimas que se encuentra en pleno proceso de divorcio de su esposo, Otto Padrón, luego de 14 años de matrimonio. La noticia fue revelada durante la transmisión de su programa radial, donde no pudo ocultar la tristeza que atraviesa.

“Es cierto que me estoy separando, es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó por sorpresa”, expresó la artista visiblemente afectada, dejando en shock a sus oyentes.

“Siento que les fallé”: Angélica Vale rompe el silencio

La protagonista de La fea más bella contó que la separación lleva ya ocho meses, pero había decidido mantenerla en reserva para proteger la salud emocional de sus dos hijos. Sin embargo, se enteró de que la demanda de divorcio ya había sido presentada por el equipo legal de Padrón.

“Yo no sabía que lo había metido. Él me llamó unos días antes para anunciarme que iniciaría el proceso y yo le dije que sí”, reveló con voz entrecortada. “Siento que les fallé por no comunicar esta noticia antes y sí, llevo ocho meses separada y no se los dije por mis hijos”, añadió entre lágrimas.

Quiere un divorcio en paz

Pese al dolor, Angélica Vale aseguró que su deseo es mantener una relación cordial con su expareja y sobrellevar el proceso de forma madura. Recordó los ejemplos de separación amistosa que ha visto cerca de ella.

“No importa lo que haya pasado entre Otto y yo porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos y mentalmente bien, y es lo único que me importa”, declaró con firmeza, dejando ver su prioridad: el bienestar familiar.

Su mensaje de reflexión en redes sociales

Tras la emisión de su programa, la actriz publicó un mensaje en Instagram que conmovió a sus seguidores. En él, reflexionó sobre las pruebas de la vida y la necesidad de priorizar la paz ante cualquier ruptura.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, escribió.