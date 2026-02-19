Tepha Loza, hermana de Melissa Loza sufre accidente y termina con llanta destrozada tras riesgosa maniobra

Wapa.pe
Hermana de Melissa Loza pasó por accidente en la Panamericana cuando iba a visitar a su madre.

    Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, vivió un momento de gran tensión mientras conducía por la Panamericana rumbo a su vivienda para llevar algunos objetos a su madre, quien permanece internada recibiendo tratamiento contra el cáncer. La exintegrante de realities explicó que una maniobra imprudente ocasionó que una de las llantas traseras de su vehículo terminara completamente dañada.

    El hecho se dio a conocer luego de que la propia Tepha compartiera en sus redes sociales imágenes del estado en que quedó su auto, generando preocupación entre sus seguidores. Según relató, el apuro por llegar al hospital la llevó a manejar a una velocidad inadecuada.

    PUEDES LEER: Tepha Loza comparte emotivas palabras para su mamá tras revelarse que tiene cáncer

    La exchica reality contó que, en medio de su desesperación, intentó adelantar a un camión que circulaba por la vía cuando, de manera inesperada, su llanta estalló tras pasar sobre un objeto en la pista. “En plena Panamericana, al tratar de pasar a un camión, algo en el suelo destrozó mi llanta. Todo fue por querer llegar rápido por mi mamá”, comentó, mostrando fotografías donde se aprecia un enorme agujero en el neumático, situación que pudo haber provocado una pérdida de control del vehículo.

    Afortunadamente, Tepha reconoció que lo ocurrido no pasó a mayores y que se sintió protegida al no haber sido una llanta delantera la afectada, pues las consecuencias habrían sido mucho más graves. “Gracias a Dios no ocurrió nada peor. Fue un susto horrible, pero siento que mi ángel guardián estuvo conmigo”, expresó. Cabe recordar que días atrás, Laura Spoya también protagonizó un accidente de tránsito tras impactar su automóvil contra una pared durante la madrugada.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

