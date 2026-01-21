Wapa.pe
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

La madre de Tepha Loza fue diagnosticada de cáncer.

    Desde lo más hondo de su corazón, Tepha Loza decidió rendir un homenaje en vida a su madre mediante una conmovedora carta que ha logrado emocionar a miles de personas. La exintegrante de Esto es Guerra mostró su lado más sensible al dedicarle un mensaje cargado de amor, agradecimiento y fe a María Guadalupe Vigil, su madre, quien hace un mes fue diagnosticada con cáncer y hoy afronta una de las batallas más difíciles de su vida.

    Tepha Loza se sincera y dedica emotivas palabras a su madre

    A través de sus redes sociales, Tepha compartió un mensaje que refleja no solo el dolor que atraviesa su familia, sino también la profunda admiración que siente por la mujer que la crió. Con palabras que conmovieron a sus seguidores, la hermana de Melissa Loza agradeció a su madre por su entrega incondicional, su fortaleza inquebrantable y el amor constante con el que sostuvo a su familia, incluso en los momentos más duros. En su reflexión, también hubo espacio para el perdón y la autocrítica, reconociendo errores del pasado y reafirmando lo valiosa que es su presencia en sus vidas.

    PUEDES LEER: Madre de Melissa y Tepha Loza atraviesa complicada situación de salud luego de suspender quimioterapia: “Se deterioró bastante”

    Asimismo, Tepha resaltó a doña María Guadalupe como un ejemplo permanente de lucha y valentía, destacando que gracias a sus enseñanzas hoy son personas con valores firmes, esperanza y la capacidad de encontrar luz aun en medio de la adversidad. La describió como su “ángel en vida”, una mujer que merece paz, alegría y cuya fortaleza continúa siendo un sostén fundamental para todos los que la rodean.

    Pese al complejo diagnóstico, la influencer dejó en claro que su fe permanece intacta. Con un mensaje lleno de espiritualidad, pidió protección y sanación para su madre, aferrándose a la esperanza de los milagros y a la unión familiar como fuerza para seguir adelante. Cabe recordar que días atrás Tepha reveló que su madre viene recibiendo quimioterapia y radioterapia, tratamientos que han afectado su estado físico; sin embargo, su espíritu se mantiene firme. Este sentido mensaje no solo fue una muestra de amor filial, sino también un recordatorio del poder de la fe, la gratitud y el amor en los momentos más difíciles.

    Tepha Loza comparte emotivas palabras para su mamá tras revelarse que tiene cáncer
