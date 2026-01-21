Desde lo más hondo de su corazón, Tepha Loza decidió rendir un homenaje en vida a su madre mediante una conmovedora carta que ha logrado emocionar a miles de personas. La exintegrante de Esto es Guerra mostró su lado más sensible al dedicarle un mensaje cargado de amor, agradecimiento y fe a María Guadalupe Vigil, su madre, quien hace un mes fue diagnosticada con cáncer y hoy afronta una de las batallas más difíciles de su vida.

Tepha Loza se sincera y dedica emotivas palabras a su madre

A través de sus redes sociales, Tepha compartió un mensaje que refleja no solo el dolor que atraviesa su familia, sino también la profunda admiración que siente por la mujer que la crió. Con palabras que conmovieron a sus seguidores, la hermana de Melissa Loza agradeció a su madre por su entrega incondicional, su fortaleza inquebrantable y el amor constante con el que sostuvo a su familia, incluso en los momentos más duros. En su reflexión, también hubo espacio para el perdón y la autocrítica, reconociendo errores del pasado y reafirmando lo valiosa que es su presencia en sus vidas.

Asimismo, Tepha resaltó a doña María Guadalupe como un ejemplo permanente de lucha y valentía, destacando que gracias a sus enseñanzas hoy son personas con valores firmes, esperanza y la capacidad de encontrar luz aun en medio de la adversidad. La describió como su “ángel en vida”, una mujer que merece paz, alegría y cuya fortaleza continúa siendo un sostén fundamental para todos los que la rodean.