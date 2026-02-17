Este 17 de febrero arranca el Año Nuevo Chino 2026 y puedes descubrir los colores más trendy para atraer buena suerte y empezar con estilo

El Año Nuevo Chino 2026 da inicio al año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, transformación y nuevos comienzos. Más allá de las tradiciones, los colores se convierten en protagonistas del estilo, ya que cada tono está vinculado con la fortuna, el éxito y la protección. Esta celebración es la excusa perfecta para incorporar prendas y accesorios que no solo atraigan buena suerte, sino que también eleven cualquier look con glamour y tendencia.

¿Qué color de ropa usar para recibir el Año Nuevo Chino 2026?

Rojo: el color principal de la buena suerte

El rojo sigue siendo el tono estrella del Año Nuevo Chino y en 2026 se potencia con el Fuego. Representa prosperidad, protección, felicidad y éxito, apareciendo en ropa, decoraciones y sobres de dinero.

Dorado y amarillo: riqueza y poder

El dorado y el amarillo simbolizan abundancia, fortuna y prestigio. Asociados a la nobleza y el éxito profesional, son perfectos para accesorios, joyería y prendas que destaquen durante las celebraciones.

Naranja y tonos cálidos: energía y entusiasmo

Colores como naranja y coral irradian vitalidad y motivación. Representan creatividad y nuevos comienzos, ideales para quienes buscan iniciar proyectos, cambios importantes o potenciar su energía en 2026.

Verde: crecimiento y renovación

El verde evoca salud, equilibrio y renovación. Aunque no es tradicional del Año Nuevo, favorece prosperidad sostenible, bienestar y nuevas oportunidades, siendo perfecto para looks que inspiren frescura y armonía.

¿Qué color de ropa se recomienda evitar este Año Nuevo Chino 2026?

Durante el Año Nuevo Chino 2026, se recomienda evitar ciertos colores asociados con la mala suerte o el luto. El blanco se relaciona con funerales, mientras que el negro transmite tristeza y energía negativa. Para mantener la armonía y atraer fortuna, lo mejor es optar por tonos vibrantes y alegres que simbolicen prosperidad y éxito.

¿Qué animal y elemento rigen el Año Nuevo Chino 2026?