Las blusas estilo ‘Bridgerton’ regresan con fuerza esta primavera: románticas, elegantes y fáciles de combinar a diario.

    Desde inicios de año, la estética coquette conquistó redes y armarios, despertando un gusto renovado por lo romántico y ultra femenino. En ese escenario, las blusas estilo ‘Bridgerton’ se perfilan como protagonistas de la primavera: delicadas, elegantes y con un aire vintage que transforma cualquier look cotidiano.

    Puede que no sean la primera opción para las más rebeldes, pero darles una oportunidad abre la puerta a combinaciones frescas, con mangas abullonadas, telas satinadas y detalles sutiles que celebran la temporada.

    ¿Qué son las blusas ‘Bridgerton’?

    La serie Bridgerton se volvió un fenómeno en Netflix, y su estética dio nombre a una blusa muy reconocible. En realidad, se trata de un top tipo corsé, ajustado hasta la cintura, con mangas abullonadas y escote cuadrado.

    Su apodo no es casual: su silueta recuerda a los corsés elegantes que usaba la realeza, famosos por su estructura y presencia. Gracias a ese diseño, esta prenda aporta un aire refinado y llamativo sin esfuerzo, convirtiéndose en una aliada ideal para crear conjuntos formales y sofisticados con muy pocas piezas.

    ¿Cómo usar blusas ‘Bridgerton’ de forma correcta esta temporada?

    Esta blusa estiliza la figura al resaltar la cintura, con silueta tipo corsé y mangas abullonadas. Más allá de tendencias, elige prendas que te hagan sentir segura, cómoda y fiel a tu estilo.

    Blusas ceñidas con mangas abullonadas y jeans

    Las blusas ajustadas con mangas abullonadas y escote cuadrado combinan increíble con jeans para un estilo relajado. Puedes elevar el conjunto con sandalias de tacón o stilettos, o mantenerlo cómodo y moderno con zapatillas.

    Blusas ‘Bridgerton’ con shorts

    Este modelo también luce ideal con shorts, creando uno de los outfits más lindos del verano. Según la tela —satén para un aire elegante o lino para algo más natural— lograrás un acabado más formal o fresco. Añade sandalias para completar el look.

    Blusas con hombreras maxi con falda

    Las blusas con hombreras marcadas junto a faldas lápiz o midi aportan un resultado sofisticado. Las versiones tipo pareo estarán en auge, y al sumarlas a tu blusa estilo ‘Bridgerton’ obtendrás un conjunto refinado, perfecto para la oficina.

