Los diseños de manicura Tabi, inspirados en el calzado japonés, se vuelven tendencia y generan debate: ¿te atreverías a llevarlas?

La manicura Tabi conquista redes con su extravagante diseño y forma única. | Composición Wapa | Pinterest

Cuando creías haberlo visto todo en nail art, desde las uñas chrome hasta las velvet nails, llega la tendencia que lo cambia todo: las uñas Tabi.

Amadas y odiadas, su forma peculiar, inspirada en el calzado japonés, rompe Internet y convierte cualquier mano en el centro de atención. Esta manicura audaz y única no es para todos, pero es perfecta para quienes buscan marcar diferencia y experimentar sin miedo.

¿Qué son las uñas Tabi?

El nombre surge de los calcetines japoneses “tabi” del siglo XV, que separaban el dedo gordo del resto del pie. En 1989, Maison Margiela reinterpretó esta idea con los icónicos zapatos Tabi, cuya puntera dividida se convirtió en un símbolo de la moda vanguardista.

Para 2024 y 2025, esta estética cruzó al mundo de la belleza: las uñas Tabi presentan un corte geométrico en el centro, dividiendo la uña en dos, logrando un efecto único, hipnótico y sorprendentemente original.

Famosas que apuestan por la manicura Tabi

Celebridades como Anya Taylor-Joy, Dua Lipa y Zendaya han mostrado el calzado Tabi en eventos públicos, convirtiéndolo en un favorito entre los amantes de la moda. Aun así, no todos se dejan convencer por esta tendencia.

Una de las críticas más entretenidas provino de la periodista Lourdes Stephen, copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo), quien compartió su opinión con humor: “Son como pezuñas, miren eso, como unos zapatos que están súper de moda y hasta lacitos le están poniendo. Tú me estás relajando”, comentó entre risas.

¿Por qué son tan virales las uñas tabi?

Se trata de la combinación perfecta: rareza + alta moda. En TikTok, el hashtag #TabiNails ya acumula miles de videos, comentarios y debates entre quienes las adoran y quienes no las soportan. En la era del contenido visual, lo inusual atrae miradas, y estas uñas son un ejemplo claro.

Factor sorpresa: destacan por ser únicas; no buscan ser “bonitas”, sino inolvidables. Poder del statement: llevar uñas Tabi es una forma de mostrar individualidad y desafiar los estándares tradicionales. Aprobación fashionista: cada vez más it girls y celebridades experimentales las lucen como un accesorio de impacto. Estética conceptual: su geometría y trasfondo cultural las convierten en un cruce entre arte y moda.