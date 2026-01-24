Anne Hathaway, Donattella Versace y más: los looks negros más elegantes del funeral de Valentino en Roma

Desde Anne Hathaway y Natalia Vodianova hasta Donatella Versace, figuras de la moda rindieron homenaje a Valentino con elegantes looks en negro en Roma.

Funeral de Valentino: los looks en negro que llevaron Anne Hathaway, Natalia Vodianova y más figuras. | Composición Wapa

La Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, fue el escenario del multitudinario funeral de Valentino Garavani, referente absoluto de la alta costura. Fallecido el 19 de enero de 2026 a los 93 años, el diseñador recibió el último adiós rodeado de figuras del cine, la moda y la cultura. Tras dos días de velatorio público en Piazza Mignanelli, el templo romano acogió un emotivo homenaje cargado de simbolismo y elegancia.

Así fueron los invitados al funeral de Valentino en Roma

La despedida de Valentino en Roma reúne solemnidad y homenajes discretos por parte de las personalidades que acompañan al diseñador. Entre los asistentes destacan Donatella Versace, Tom Ford, figuras del periodismo de moda y estrellas de cine vinculadas a su legado.

Actrices y clientas históricas de la firma, como Anne Hathaway, reflejan el estrecho lazo entre Hollywood y la alta costura que Valentino cultivó durante décadas. La ceremonia también congrega al público, en un tributo al legado eterno del creador del icónico rosso Valentino.

Anne Hathaway

La actriz, una de las musas más recientes de la maison Valentino, eligió un look de luto sobrio y sofisticado. Total black, líneas depuradas y un bolso de la firma como homenaje al diseñador.

Donatella Versace

Inconfundible, Donatella Versace arribó con un vestido negro ajustado, botas altas y gafas XL. Un estilismo contundente incluso en el duelo, reflejo del respeto entre dos íconos de la moda italiana.

Anna Wintour

La directora global de contenidos de Condé Nast asistió con su uniforme característico: abrigo negro clásico, gafas oscuras y un sutil detalle de piel en el cuello. Elegancia discreta y fiel a su sello personal.

Natalia Vodianova

La modelo se presentó con un vestido negro de silueta limpia, medias opacas y botas altas. Un broche joya sumó un acento simbólico a un look refinado y respetuoso.

Olivia Palermo