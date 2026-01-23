Wapa.pe
Rosé de BLACKPINK revela su secreto de belleza: el delineado coreano que rejuvenece al instante.

Descubre el truco de belleza de Rosé de BLACKPINK y aprende a llevar el delineado coreano al estilo de la cantante.

    ¡Atención fashionista! La icónica Rosé de BLACKPINK vuelve a conquistar con su estilo único. Esta primavera 2026 sorprende con un delineado coreano minimalista, sin máscara de pestañas, que ya se perfila como tendencia.

    Su look no solo resalta su mirada, sino que también inspira a quienes buscan un maquillaje fresco y juvenil. Descubre cómo replicar este truco de belleza que combina elegancia y naturalidad en cada detalle.

    Rosé de BLACKPINK revela su secreto de belleza

    En su más reciente carrusel de Instagram, la cantante de APT luce mejillas suavemente sonrojadas y un delineado de ojos delicadamente alado, sin rastro de rímel, dejando que su mirada se vea más fresca y natural. Con su característico cabello rubio platino y un look relajado, Rosé demuestra que un maquillaje sencillo también puede resultar elegante.

    Como era de esperarse, su elección de belleza ya apunta a ser tendencia. Por ello, reunimos todo lo que debes saber sobre el delineado coreano sin máscara de pestañas, un estilo que promete enamorar a quienes buscan una apariencia natural, sofisticada y moderna.

    ¿Por qué el delineado coreano sin máscara de Rosé está de moda?

    El delineado coreano de Rosé de BLACKPINK está arrasando porque refleja la tendencia beauty de 2026: naturalidad pulida y efecto rejuvenecedor. A diferencia del cat eye tradicional, define la mirada suavemente, alargando el ojo sin endurecer los rasgos.

    Inspirado en la K-beauty, apuesta por piel luminosa, maquillaje ligero y un estilo fresco y elegante, fácil de replicar. Popularizado en TikTok (#nomascara) y adoptado por celebridades como Hailey Bieber y Jennie, este look demuestra que menos es más. Con la primavera, promete convertirse en la tendencia de maquillaje imprescindible.

    ¿Cómo hacerte el delineado coreano y sin rímel?

    Aprende a lograr el delineado coreano sin rímel de Rosé de BLACKPINK. Prepara el párpado con corrector o sombra nude, luego traza una línea fina con delineador marrón o negro suave, siguiendo la forma natural del ojo sin levantar el rabillo.

    Difumina suavemente y marca solo el tercio externo en la línea inferior, uniendo ambos trazos de forma sutil. Evita el rímel o solo rizas ligeramente. Finaliza con cejas naturales y piel luminosa para un look fresco, juvenil y elegante, al estilo K-beauty.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

