Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

8 trucos de belleza caseros fáciles de replicar que marcan tendencia en TikTok

TikTok se ha convertido en el nuevo laboratorio de belleza. Descubre los trucos caseros más virales y sencillos para lucir radiante sin gastar de más.

    Trucos de belleza caseros en TikTok
    TikTok se ha convertido en la nueva escuela de belleza. Entre tutoriales, retos y hacks, millones de usuarios descubren formas creativas y económicas de cuidar su piel, cabello y maquillaje. Lo mejor es que muchos de estos trucos se pueden hacer desde casa, sin gastar una fortuna ni depender de productos de lujo. Desde cejas perfectas hasta labios hidratados, estos beauty hacks caseros están revolucionando las rutinas de cuidado personal. Aquí te mostramos los ocho que más arrasan en la red y que puedes probar hoy mismo.

    Trucos de belleza caseros fáciles de replicar que marcan tendencia en TikTok

    1. Cejas perfectas con jabón de glicerina

    Olvídate de los geles caros. En TikTok, el “soap brow” se impone como el truco más práctico: solo necesitas jabón transparente y un cepillo de cejas. Humedécelo ligeramente, péinalas hacia arriba y deja que se sequen. Obtendrás unas cejas firmes, naturales y con efecto lifting al instante.

    2. Labios suaves con azúcar y miel

    El clásico exfoliante casero volvió con fuerza. Mezcla azúcar con miel y masajea tus labios durante un minuto. Este ritual elimina las células muertas, hidrata profundamente y deja un brillo natural sin necesidad de gloss. Ideal antes del maquillaje o para mantenerlos suaves todo el día.

    3. Piel radiante con cubos de hielo

    Los “ice facials” arrasan en TikTok. Pasar un cubo de hielo por el rostro activa la circulación, reduce la hinchazón y cierra los poros. Además, ayuda a que el maquillaje dure más. Muchos usuarios incluso añaden té verde o pepino al hielo para potenciar el efecto.

    4. Cabello más fuerte con jugo de cebolla

    Aunque el olor puede ser intenso, este truco es infalible. Aplicar jugo de cebolla en el cuero cabelludo estimula el crecimiento del cabello gracias a su contenido de azufre. Enjuaga bien y usa tu shampoo habitual. Los resultados se notan en pocas semanas.

    5. Pestañas más largas con aceite de ricino

    El aceite de ricino es el favorito de quienes buscan pestañas y cejas más tupidas. En TikTok recomiendan aplicarlo antes de dormir con un cepillo limpio. Nutre los folículos y fortalece el vello, evitando que se caiga con facilidad.

    6. Iluminador natural con vaselina

    Para un glow instantáneo, muchas creadoras aplican una pequeña cantidad de vaselina sobre los pómulos y la punta de la nariz. Este truco aporta brillo sin parecer grasoso y sustituye perfectamente a los iluminadores líquidos.

    7. Manos suaves con avena y leche

    La mezcla de avena molida y leche es un clásico rejuvenecido por TikTok. Solo necesitas frotar la mezcla sobre tus manos por unos minutos. El resultado: piel suave, sin resequedad y con un aspecto saludable.

    8. Delineado perfecto con horquilla

    Una simple horquilla puede ser tu mejor aliada. Solo debes sumergir la punta en delineador líquido y usarla como molde en el rabillo del ojo. Este truco garantiza un delineado simétrico, incluso para quienes no tienen pulso firme.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

