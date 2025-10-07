Wapa.pe
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Casquete de crochet: cómo stylear el accesorio que marcará tendencia en verano e invierno ¡must-have!

Este casquete de crochet es el must de verano-invierno 2025 y próximo 2026: fácil de combinar, asequible y capaz de elevar cualquier look.

    Casquete de crochet: cómo stylear el accesorio que marcará tendencia en verano e invierno ¡must-have!
    Casquete de crochet: el accesorio en tendencia | Composición Wapa | Pinterest
    Casquete de crochet: cómo stylear el accesorio que marcará tendencia en verano e invierno ¡must-have!

    En verano e invierno de 2025, cuando el calor aprieta y buscamos frescura, los tejidos ligeros y prendas minimalistas son clave: tops de tirantes, vestidos de lino y pantalones fluidos. En este escenario, los accesorios se vuelven protagonistas: suman estilo y tendencia sin sumar calor.

    Entre gorras, sandalias de tiras, pañuelos de seda y collares de abalorios, hay uno que destaca por su versatilidad y personalidad: el casquete de crochet. Este híbrido entre gorro y pañuelo es asequible, fácil de combinar y capaz de elevar tanto un look de playa como un outfit urbano, convirtiéndose en el accesorio imprescindible de la temporada.

    wapa.pe

    Casquete de Crochet: los colores básicos que combina con cualquier look

    El casquete de crochet se ha ganado un lugar indispensable en el armario gracias a su versatilidad y estilo atemporal. Entre los colores básicos que no pueden faltar están el blanco, beige, negro y gris, tonos neutros que combinan con cualquier outfit sin esfuerzo. Estos colores funcionan tanto para looks casuales como para ocasiones más formales, adaptándose a distintas texturas y prendas.

    Un casquete negro, por ejemplo, aporta elegancia y sofisticación, mientras que los tonos claros como beige o blanco iluminan el rostro y refrescan el look. Incorporar estos básicos permite experimentar con capas, accesorios y estampados, manteniendo siempre un estilo moderno, chic y, sobre todo, a la moda en cualquier temporada.

    wapa.pe
    wapa.pe

    Casquete de crochet: 6 formas de lucirlo en verano e invierno

    Invierno:

    1. Look urbano con abrigo oversized: Combina tu casquete de crochet en tonos neutros con un abrigo oversized y botas altas. Este mix aporta textura y calidez a tu outfit, manteniendo la tendencia y un toque chic que no pasa desapercibido.
    2. Capas y suéteres de punto: Usa tu casquete con suéteres gruesos y capas largas para un estilo acogedor. Jugar con colores complementarios entre el casquete y tu ropa te permitirá crear un look invernal sofisticado, moderno y totalmente en tendencia.
    3. Estilo elegante con abrigo de lana: Para ocasiones más formales, combina el casquete de crochet con un abrigo de lana estructurado y accesorios minimalistas. Este contraste entre lo artesanal y lo refinado lo hace perfecto para invierno y mantiene la moda como protagonista.
    wapa.pe

    Verano:

    1. Outfit playero con vestido ligero: El casquete de crochet en colores vivos se lleva genial con vestidos de lino o algodón. Ideal para proteger del sol y, al mismo tiempo, aportar un toque trendy que convierte cualquier paseo de verano en un look fashionista.
    2. Estilo bohemio con shorts y blusa suelta: Combina tu casquete de crochet con shorts de mezclilla y blusas fluidas para un look relajado y chic. Este accesorio añade textura y personalidad, convirtiéndose en la pieza clave de tu outfit de verano en tendencia.
    3. Casual urbano con top y jeans: Para un look diario y fresco, usa el casquete con un top básico y jeans de tiro alto. Jugar con colores y accesorios como gafas de sol y sandalias elevará tu estilo veraniego sin esfuerzo, marcando moda en cada detalle.
    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Casquete de crochet: cómo stylear el accesorio que marcará tendencia en verano e invierno ¡must-have!
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

