Nicole Kidman deslumbra en París con un nuevo corte con flequillo Birkin tras pedir el divorcio. A sus 50, su look rejuvenecedor arrasa más que una crema antiedad.

Los flequillos que triunfan esta temporada son de lo más variados, pero hay uno que destaca por su efecto rejuvenecedor y por lo bien que sienta tanto a los 20 como a los 50. Se trata del nuevo look que Nicole Kidman estrenó durante el desfile de Chanel en la Paris Fashion Week. Todo indica que el cambio de look es real, según el post publicado en Instagram por Adir Abergel, el estilista responsable del nuevo look de la actriz, que además coincide con el reciente anuncio de su separación de Keith Urban.

Nicole Kidman y su look hipnotizante que le rejuvenece:

El reciente corte de pelo de Nicole Kidman es una reinterpretación moderna del flequillo de Jane Birkin, y su efecto es tan favorecedor que rivaliza con cualquier tratamiento antiedad. Es un flequillo largo, ligeramente desfilado y muy fácil de mantener, que da volumen a la zona de los pómulos y abre la mirada al enmarcar el rostro.

Llega justo por encima de los ojos y se peina de forma natural hacia los lados, creando un aire desenfadado y fresco. Este tipo de flequillo, gracias a su corte ligero y poco denso, se adapta a todos los rostros, aporta movimiento y estiliza el conjunto del cabello, luciendo ideal tanto en melenas cortas como largas.

A qué rostros favorece el flequillo desfilado y ligero de Nicole Kidman:

El flequillo que luce Nicole Kidman posee una textura suave y un estilo bohemio, parisino y casual. Según Ana Martínez, estilista y Education Manager de Jean Louis David, “favorece especialmente a los rostros alargados porque acorta la cara, disimula las frentes amplias y, al ser desfilado, suaviza los rasgos más marcados”. Además, este estilo aporta un toque juvenil y desenfadado que rejuvenece las facciones. También es perfecto para suavizar los rostros redondos o cuadrados, logrando un equilibrio natural y favorecedor.

Por qué el flequillo cortina es el más rejuvenecedor de todos: