Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia

Rosalía impacta en la Semana de la Moda de París con axilas decoloradas, ¿la nueva tendencia de belleza otoño 2025?

Rosalía no deja de sorprender y marcar tendencia, no solo con su música o estilo, sino también con decisiones de belleza que captan todas las miradas. Recientemente, en la Semana de la Moda de París, la cantante impactó al lucir axilas decoloradas, demostrando que su influencia va más allá de la moda.

Mientras prepara su próxima etapa musical, con un álbum que promete minimalismo, piano y letras melancólicas, Rosalía sigue consolidándose como ícono de estilo y creatividad, lista para sorprender al mundo nuevamente.

Rosalía luce la tendencia de axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París

Con el inicio de la Semana de la Moda de París, se abre la oportunidad de descubrir las nuevas apuestas de estilo de Rosalía. La cantante presentará distintos looks que no solo rinden homenaje a las casas de moda, sino que también anticipan su próxima estética. Su primer outfit ya captó todas las miradas: un conjunto de top halter y falda de talle bajo que, aunque difícil de describir, destacó con fuerza en el desfile de Julie Kegels.

Sin embargo, más allá de su impactante look en blanco y negro, los fotógrafos se enfocaron en sus axilas, que lucían completamente decoloradas. La cantante mostró una capa blanca sobre los vellos, replicando un efecto que recuerda a sus cejas decoloradas años atrás, una tendencia que también han seguido Eiza González, Kendall Jenner y Kim Kardashian.

Lo que algunos consideran una tendencia nueva, para nosotras es simplemente diversión y una invitación a probar cosas distintas. Un contexto perfecto para anticipar un disco muy esperado, y Rosalía, consciente de ello, juega entre equilibrar su imagen o provocarla sin miedo.