Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Habrá paro de transportistas este martes 7 de octubre? Gremio anuncia decisión

Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia

Rosalía impacta en la Semana de la Moda de París con axilas decoloradas, ¿la nueva tendencia de belleza otoño 2025?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia
    Rosalía | Composición Wapa | Instagram
    Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia

    Rosalía no deja de sorprender y marcar tendencia, no solo con su música o estilo, sino también con decisiones de belleza que captan todas las miradas. Recientemente, en la Semana de la Moda de París, la cantante impactó al lucir axilas decoloradas, demostrando que su influencia va más allá de la moda.

    Mientras prepara su próxima etapa musical, con un álbum que promete minimalismo, piano y letras melancólicas, Rosalía sigue consolidándose como ícono de estilo y creatividad, lista para sorprender al mundo nuevamente.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Increíble! Así mantiene Lindsay Lohan su piel y desinflama el rostro en minutos

    Rosalía luce la tendencia de axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París

    Con el inicio de la Semana de la Moda de París, se abre la oportunidad de descubrir las nuevas apuestas de estilo de Rosalía. La cantante presentará distintos looks que no solo rinden homenaje a las casas de moda, sino que también anticipan su próxima estética. Su primer outfit ya captó todas las miradas: un conjunto de top halter y falda de talle bajo que, aunque difícil de describir, destacó con fuerza en el desfile de Julie Kegels.

    Sin embargo, más allá de su impactante look en blanco y negro, los fotógrafos se enfocaron en sus axilas, que lucían completamente decoloradas. La cantante mostró una capa blanca sobre los vellos, replicando un efecto que recuerda a sus cejas decoloradas años atrás, una tendencia que también han seguido Eiza González, Kendall Jenner y Kim Kardashian.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Alessia Rovegno celebra con Paris Hilton en exclusiva fiesta en París y cautiva en la Semana de la Moda

    Rosalía impone la tendencia de axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París

    Lo que algunos consideran una tendencia nueva, para nosotras es simplemente diversión y una invitación a probar cosas distintas. Un contexto perfecto para anticipar un disco muy esperado, y Rosalía, consciente de ello, juega entre equilibrar su imagen o provocarla sin miedo.

    La española no es la única en apostar por aclarar alguna parte del cuerpo. En marzo pasado, Lady Gaga también causó sorpresa entre sus seguidores con un look de belleza grunge que incluía cejas decoloradas.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Rosalía impacta con axilas decoloradas en la Semana de la Moda de París y se vuelve tendencia

    15 mejores iluminaciones para cabello oscuro que renovarán tu look

    Ivana Yturbe y Pamela López arrasan con impolutos atuendos soft chic que elevan la sofisticación

    Hija de Jefferson Farfán impacta con look glam y cartera de S/ 5 mil en Florida

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;