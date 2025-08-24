Un truco simple y accesible que Lindsay Lohan usa para desinflamar el rostro y lucir radiante, ideal para la hinchazón matutina.

En los últimos días, Lindsay Lohan sorprendió a sus seguidores mostrando selfies sin maquillaje. La actriz reveló su secreto de belleza más simple y efectivo: cada mañana sumerge su rostro en un tazón con agua y hielo, logrando desinflamarlo y conseguir un aspecto fresco y radiante al instante, demostrando que los trucos sencillos pueden ser altamente efectivos.

Aunque pueda parecer extremo, este método tiene respaldo dentro del mundo del cuidado de la piel. Lindsay Lohan confesó a Elle que lo usa para reducir la hinchazón matutina y despertar la piel. Más que un simple truco casero, la terapia con frío se ha popularizado como tendencia de belleza, avalada por expertos en wellness.

¿Por qué funciona el agua helada en la piel? El agua fría funciona porque provoca una vasoconstricción inmediata: los vasos sanguíneos se contraen, disminuyendo la hinchazón y mejorando la oxigenación de los tejidos. Esto no solo desinflama, sino que también genera un efecto tensor temporal, dejando la piel más firme y luminosa.

Los beneficios de usar agua helada en el rostro

Reducir bolsas e inflamación, especialmente alrededor de los ojos.

Mejorar la circulación y aportar un aspecto saludable y radiante.

Cerrar temporalmente los poros, logrando una textura más uniforme antes del maquillaje.

Energizar, activando cuerpo y mente al iniciar el día.

Cada vez más celebridades y profesionales incorporan el frío en su rutina, usando ice rollers, piedras de jade refrigeradas o, como Lohan, un tazón con agua y hielo. Aunque efectivo, es importante no exceder el tiempo de exposición para evitar irritaciones: solo unos segundos bastan para obtener sus beneficios y comenzar el día con la piel fresca y revitalizada.