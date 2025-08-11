Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

¡Lujo extremo! Esta es la millonaria cifra que vale el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez muestra en Instagram el deslumbrante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó tras años juntos. ¡Conoce su valor!

    ¡Excelente noticia! Cristiano Ronaldo esperó varios años para pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez, pero cuando lo hizo, eligió un anillo de compromiso impresionante y muy lujoso, que sin duda justificó la espera.

    Después de formar una familia con varios hijos y mantener una relación duradera, esta reconocida pareja del mundo deportivo está lista para dar el siguiente paso y casarse. Antes de eso, es momento de conocer todos los detalles sobre la espectacular joya que CR7 le entregó a Georgina.

    Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

    Tras ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formalizado su historia de amor con una propuesta que sus seguidores esperaban desde hace tiempo.

    Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en Instagram junto a una foto romántica. El anillo, con una gran piedra ovalada, representa ahora un amor que empezó de manera inesperada y ha superado la fama, los viajes y la atención mediática.

    Aunque Georgina había mostrado antes anillos que generaron rumores, esta vez la confirmación fue clara y directa, y los fans celebraron como si fuera un gol en el último minuto.

    ¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

    El diamante tiene un tamaño estimado de entre 8 y 10 quilates, con un corte brillante, ya sea redondo u ovalado, en un engaste solitario que resalta toda la piedra para potenciar su brillo.

    Debido a su pureza, color y tamaño, especialistas calculan que su valor podría oscilar entre 500 mil y 3 millones de dólares, según sus detalles específicos. Considerando el estilo de vida de la pareja, es probable que sea un diamante natural certificado, dentro de la categoría de “ultra lujo”.

    Este diseño clásico y elegante se equipara a joyas usadas por famosas como Beyoncé o Kim Kardashian, destacando no solo por su valor, sino también por el significado especial que representa para ellos.

