Maria Pia Copello revive el icónico traje plateado de JLo en el Super Bowl 2020 con un video para sus redes, marcando tendencia con estilo audaz y brillante.

María Pía Copello, conductora y empresaria, sorprendió a sus seguidores en Instagram al imitar a la icónica Jennifer Lopez. No solo replicó los pasos de JLo en el Super Bowl 2020, sino que deslumbró con un enterizo muy similar, lleno de detalles transparentes que dejan poco a la imaginación. Este audaz homenaje causó furor en redes, especialmente en TikTok, donde María Pía arrasa con sus virales. Descubre cómo la influencer conquistó a su audiencia con este impactante y atrevido look que ya da de qué hablar.

Maria Pia Copello: una parodia con alto estilo fashonista

María Pía Copello volvió a sorprender a sus seguidores al lucir un look inspirado en el icónico vestuario plateado que Jennifer Lopez usó en el Super Bowl 2020. En su más reciente video, grabado en una reconocida cevichería que es sensación en TikTok por sus coreografías, la conductora apostó por un enterizo metálico con tachuelas que replicaba la silueta y el estilo de JLo. Aunque su versión no incluía los lujosos cristales Swarovski del original, el resultado destacó por su brillo y actitud fashionista. El outfit, combinado con su energía y carisma, convirtió la grabación en un momento viral que fusionó sabor peruano con glamour internacional.

El deslumbrante traje plateado de JLo que hizo historia