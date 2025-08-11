Maria Pia Copello impacta al replicar el icónico look plateado de JLo en el Super Bowl 2020Únete al canal de Whatsapp de Wapa
María Pía Copello, conductora y empresaria, sorprendió a sus seguidores en Instagram al imitar a la icónica Jennifer Lopez. No solo replicó los pasos de JLo en el Super Bowl 2020, sino que deslumbró con un enterizo muy similar, lleno de detalles transparentes que dejan poco a la imaginación. Este audaz homenaje causó furor en redes, especialmente en TikTok, donde María Pía arrasa con sus virales. Descubre cómo la influencer conquistó a su audiencia con este impactante y atrevido look que ya da de qué hablar.
Maria Pia Copello: una parodia con alto estilo fashonista
María Pía Copello volvió a sorprender a sus seguidores al lucir un look inspirado en el icónico vestuario plateado que Jennifer Lopez usó en el Super Bowl 2020. En su más reciente video, grabado en una reconocida cevichería que es sensación en TikTok por sus coreografías, la conductora apostó por un enterizo metálico con tachuelas que replicaba la silueta y el estilo de JLo. Aunque su versión no incluía los lujosos cristales Swarovski del original, el resultado destacó por su brillo y actitud fashionista. El outfit, combinado con su energía y carisma, convirtió la grabación en un momento viral que fusionó sabor peruano con glamour internacional.
El deslumbrante traje plateado de JLo que hizo historia
En el Super Bowl 2020, Jennifer Lopez no solo impactó con su talento y energía sobre el escenario, sino también con un segundo look que quedó grabado en la memoria de millones. Se trató de un traje plateado repleto de tachuelas, cristales de Swarovski y correas de cuero, que combinaba a la perfección el brillo del glamour con la fuerza del empoderamiento femenino. La pieza, diseñada con un estilo futurista y sensual, fue confeccionada con un minucioso trabajo artesanal que, según reveló la firma responsable, demandó nada menos que 900 horas de dedicación. El resultado fue un vestuario que, bajo las luces del espectáculo, reflejaba cada movimiento de la diva, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos y comentados en la historia del show de medio tiempo.