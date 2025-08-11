Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Allison Pastor impacta con un cambio de look que realza sus facciones y la rejuvenece

Allison Pastor dejó sin palabras al lucir un cambio de look que realza sus facciones, aporta frescura y la hace ver más joven que nunca.

    Allison Pastor | Composición Wapa | Instagram
    Allison Pastor, empresaria y esposa de Erick Elera, dejó a sus seguidores de Instagram cautivados con un radiante cambio de look. Su nueva elección no solo marca tendencia como el tinte estrella del 2025, sino que también realza su belleza natural con un tono sofisticado y favorecedor. Este color, perfecto para iluminar el rostro, se ha convertido en la apuesta ganadora de la temporada de invierno, posicionándose como uno de los más solicitados en salones y redes sociales.

    Hija de Jefferson Farfán se atreve al primer y radical cambio de look y sorprende a todos

    ¿Cuál fue el look renovado de Allison Pastor?

    Allison Pastor, bailarina y esposa del actor Erick Elera, apostó por un cambio de look que combina dos de las tendencias más fuertes de la temporada de invierno: el color avellana y el corte ‘Kitty cut’. Este tono cálido, luminoso y versátil se ha convertido en el favorito para realzar facciones y aportar frescura, mientras que el ‘Kitty cut’ —la versión más sofisticada del corte a capas largas popular en los años 70— le dio un toque glam y elegante. Un look renovado que refleja estilo, modernidad y una impecable apuesta por las tendencias del 2025.

    Milett Figueroa vuelve a Perú y revela su tratamiento para un rostro eternamente juvenil y fresco

    Avellana: el tinte versátil que realza todo tono de piel

    El color de tinte avellana se ha consolidado como uno de los más favorecedores en el mundo de la moda y la belleza para el 2025, gracias a su versatilidad y capacidad de iluminar el rostro. En pieles trigueñas, aporta calidez y resalta la riqueza de los matices naturales, logrando un contraste sutil pero impactante que realza la mirada y suaviza las facciones. Este tono, con destellos dorados y cobrizos, otorga un efecto radiante y saludable, ideal para looks sofisticados en temporada de invierno.

    En pieles blancas, el avellana genera un contraste elegante y armonioso, aportando profundidad y evitando que el rostro luzca apagado. Sus matices cálidos equilibran la palidez y añaden un toque de dulzura y frescura. Es perfecto para quienes buscan un cambio natural, moderno y chic, siguiendo la tendencia actual de tonos cálidos que dominan pasarelas y redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

