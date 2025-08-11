Allison Pastor dejó sin palabras al lucir un cambio de look que realza sus facciones, aporta frescura y la hace ver más joven que nunca.

Allison Pastor, empresaria y esposa de Erick Elera, dejó a sus seguidores de Instagram cautivados con un radiante cambio de look. Su nueva elección no solo marca tendencia como el tinte estrella del 2025, sino que también realza su belleza natural con un tono sofisticado y favorecedor. Este color, perfecto para iluminar el rostro, se ha convertido en la apuesta ganadora de la temporada de invierno, posicionándose como uno de los más solicitados en salones y redes sociales.

¿Cuál fue el look renovado de Allison Pastor?

Allison Pastor, bailarina y esposa del actor Erick Elera, apostó por un cambio de look que combina dos de las tendencias más fuertes de la temporada de invierno: el color avellana y el corte ‘Kitty cut’. Este tono cálido, luminoso y versátil se ha convertido en el favorito para realzar facciones y aportar frescura, mientras que el ‘Kitty cut’ —la versión más sofisticada del corte a capas largas popular en los años 70— le dio un toque glam y elegante. Un look renovado que refleja estilo, modernidad y una impecable apuesta por las tendencias del 2025.

Avellana: el tinte versátil que realza todo tono de piel

El color de tinte avellana se ha consolidado como uno de los más favorecedores en el mundo de la moda y la belleza para el 2025, gracias a su versatilidad y capacidad de iluminar el rostro. En pieles trigueñas, aporta calidez y resalta la riqueza de los matices naturales, logrando un contraste sutil pero impactante que realza la mirada y suaviza las facciones. Este tono, con destellos dorados y cobrizos, otorga un efecto radiante y saludable, ideal para looks sofisticados en temporada de invierno.