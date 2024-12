Selena Gomez es, sin lugar a dudas, el centro de todas las miradas. La emoción que ha generado su compromiso con el productor Benny Blanco está arrasando entre sus seguidores, pero no solo eso: sus sofisticadas uñas de maniquí, perfectas para mostrar su anillo de compromiso, han dejado a todos preguntándose por la técnica detrás de este diseño sencillo, pero de una elegancia absoluta.



A medida que el 2024 llega a su fin, queda claro que este ha sido el año de Selena. La estrella no solo deslumbró con el estreno de su última película, Emilia Pérez, en el Festival de Cine de Cannes, y el lanzamiento de una nueva colección de rubores para Rare Beauty, sino que también nos regaló la noticia de su boda con Benny Blanco. Y, por supuesto, para esta gran ocasión, la reina de las tendencias no dejó nada al azar. Como una verdadera experta en el arte del lujo discreto, Selena eligió una manicura que no solo es impecable, sino que promete ser el próximo must para las futuras novias con un estilo único y sofisticado.