Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Shakira deslumbra en Los Cabos con un diminuto bikini y sin maquillaje tras su encuentro con su ex.

Shakira disfruta un merecido descanso en Los Cabos tras su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', luciendo un bikini rosa metalizado y un rostro natural.

    Shakira deslumbra en Los Cabos con un diminuto bikini y sin maquillaje tras su encuentro con su ex.
    Shakira en bikini | Composición Wapa | Instagram
    Shakira deslumbra en Los Cabos con un diminuto bikini y sin maquillaje tras su encuentro con su ex.

    Shakira volvió a robar todas las miradas al ser vista disfrutando de un día de playa con un outfit que reafirma su estatus como ícono de estilo y coquetería. La cantante de ‘Puntería’ mostró su escultural figura con un bikini metalizado con flecos, una tendencia que domina el verano, mientras dejaba al descubierto su belleza natural, luciendo un rostro sin maquillaje y demostrando que, a sus 48 años, sigue siendo referencia de glamour y estilo en cada aparición.

    Shakira causa sensación con bikini rosa metalizado en Los Cabos

    Las imágenes fueron tomadas el 20 de agosto mientras Shakira disfrutaba de un momento de calma junto al mar. En estas fotos, la cantante se permitió un respiro de su rol como madre, ya que sus hijos, Milan y Sasha, de 12 y 10 años, no aparecen.

    Las fotografías llegan días después de que Shakira se reuniera con su exnovio Antonio de la Rúa en San Diego, tras un concierto en Tijuana, acompañada entonces por sus hijos y su hermano Tonino En las tomas se observa a la intérprete de Ojos Así con un bikini de dos piezas y minifalda a juego; el top está decorado con flecos y cuentas, mientras la falda funciona como salida de playa.

    Aprovechando la soledad, Shakira se sentó a meditar, mirando al sol y cerrando los ojos, intentando desconectarse y agradecer las bendiciones del último año, tras completar 50 conciertos con entradas agotadas y vender 700 mil boletos solo en Estados Unidos.

    Shakira deslumbra en Los Cabos con un diminuto bikini y sin maquillaje tras su encuentro con su ex.
    ;