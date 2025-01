El inicio del 2025 llega con una ola de renovación y estilo, y muchas mujeres no dudan en darle la bienvenida al año con un cambio de look radical. El corte de pelo se convierte en la clave para reinventarse y reflejar una nueva energía. Los especialistas del salón Oramai prevén que las tendencias de este año apostarán por cortes a capas que no solo aportan volumen, sino que también añaden un movimiento dinámico al cabello fino. Este enfoque fresco promete potenciar la textura natural, permitiendo que cada melena brille con personalidad.



En 2025, la belleza natural del cabello será celebrada más que nunca. Las ondas suaves, los rizos perfectamente definidos y las melenas lisas se posicionarán como las opciones preferidas para aquellas que buscan un estilo libre de esfuerzo pero con un toque sofisticado. La tendencia se aleja de los estilos artificiales y se acerca a una estética relajada, donde cada textura se abraza con gracia, logrando un look fresco, lleno de volumen y vitalidad, ideal para empezar el año con una imagen renovada y llena de confianza.