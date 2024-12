Las tendencias en belleza siempre están evolucionando, y las cejas no son la excepción. Si en años anteriores se apostaba por formas más clásicas, en 2025 las cejas se convierten en una de las mayores expresiones de audacia y originalidad. Los estilos de cejas del próximo año invitan a romper con lo establecido, apostando por looks más atrevidos y fuera de lo común. Ya no basta con tener cejas perfectas; ahora se lleva lo diferente, lo experimental, lo único.



Este cambio de tendencia se enmarca en un contexto más amplio de reinvención de la belleza. Las cejas, que antes solo tenían el objetivo de enmarcar el rostro, ahora se convierten en un accesorio principal en el maquillaje. En 2025, serán el centro de atención, con diseños que desafían la simetría, los colores tradicionales y las formas normativas. A continuación, exploramos las tendencias más arriesgadas que marcarán el año.