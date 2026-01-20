Muere Valentino Garavani a los 93 años, ícono de la moda y creador del emblemático “rojo Valentino”

Valentino Garavani , ícono de la alta costura y creador del rojo que lleva su nombre, falleció a los 93 años dejando un legado eterno.

Solo los grandes creadores logran trascender su tiempo y convertir su nombre en sinónimo de estilo. Valentino Garavani fue uno de ellos. Capaz de revolucionar la moda y romper moldes estéticos, dejó una huella imborrable en la alta costura. El icónico rojo Valentino es apenas una muestra de un legado inmenso que seguirá vigente más allá de su fallecimiento, ocurrido este 19 de enero.

Valentino Garavani muere a los 93 años

Valentino Garavani, considerado el último gran modisto del siglo XX y el creador que dio forma al ideal de la realeza en tiempos republicanos, falleció este lunes en su residencia de Roma a los 93 años. Su muerte fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

A lo largo de más de cinco décadas, el diseñador italiano vistió a princesas de sangre azul, estrellas de Hollywood y figuras de la alta sociedad, consolidando un imperio creativo iniciado en 1959. Apodado “el último emperador” y “el jeque de lo chic”, Garavani trascendió la moda para convertirse en una figura de poder, elegancia y culto, célebre también por su inconfundible rojo.

Los inicios del icónico diseñador italiano

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, cerca de Milán, hijo de Teresa y Mauro Garavani, dueño de una empresa de suministros eléctricos. Desde niño mostró afinidad por la estética, personalizando su vajilla y ropa, y soñando con ser diseñador tras ver Las chicas de Ziegfeld.

Sus padres lo apoyaron para estudiar moda en Milán y París. Tras trabajar con Jean Dessès y Guy Laroche, regresó a Roma en 1959 para abrir su propio taller. En 1960 conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio y protector financiero, permitiéndole enfocarse en crear su icónico estilo, marcado por vestidos glamurosos y el emblemático rojo Valentino.

El rojo Valentino

El vestido rojo también se convirtió en un símbolo distintivo de Valentino a partir de 1959. Actuaba como un cierre emblemático al final de cada colección, inspirado por una escena que presenció al inicio de su carrera: mujeres vestidas de rojo en el estreno de la ópera Carmen en Barcelona, cuyo carmesí las hacía resaltar entre la multitud.

Desde ese momento, Garavani afirmó que el rojo sería su color de la suerte. Lo describió como “una marca imborrable, un logotipo, un elemento icónico de la marca, un valor”, consolidando así un símbolo que definiría para siempre su legado en la moda.

Últimos años sobre la pasarela