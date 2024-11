El certamen de Miss Universo 2024 , celebrado el 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México, ha captado la atención mundial, especialmente en Perú, donde las esperanzas estaban puestas en Tatiana Calmell , la representante nacional. A pesar de su destacado desempeño, Calmell alcanzó solo el top 12 en una competencia que reunió a más de 100 candidatas de todo el mundo. Mientras los ojos estaban fijos en las concursantes, también hubo peruanos que contribuyeron al evento desde detrás de escena. Uno de los aspectos más destacados del concurso es el vestuario, especialmente el traje de noche. En este contexto, se reveló que el vestido que lució Victoria Kjaer , la representante de Dinamarca y ganadora del título Miss Universo 2024 , fue diseñado por un talentoso. Este detalle no solo resalta la calidad del diseño peruano , sino también su influencia en un evento internacional.

José Zafra es un destacado diseñador de moda peruano , reconocido por su enfoque innovador y su habilidad para fusionar elementos tradicionales con tendencias contemporáneas. Su trabajo ha sido aclamado tanto a nivel nacional como internacional, destacándose especialmente en eventos de gran relevancia como certámenes de belleza.Recientemente, Zafra ganó notoriedad mundial al diseñar el vestido que coronó a Victoria Kjaer como Miss Universo 2024. Este traje no solo reflejó la elegancia y la sofisticación, sino que también incorporó aspectos culturales peruanos, lo que lo convirtió en una representación significativa de la identidad nacional en un escenario global. Zafra ha expresado su gratitud hacia Kjaer por confiar en su visión artística y ha manifestado su deseo de seguir elevando el diseño peruano en la industria de la moda. Su trabajo continúa inspirando a nuevos talentos y consolidando a Perú como un referente en el ámbito del diseño de moda.

José Zafra fue el encargado de diseñar el vestido de Victoria Kjaer, tomando como base el color rosa, que es el preferido de la modelo, con el objetivo de que ella se asemejara a una auténtica Barbie. Optó por un tono de rosa vibrante para que el vestido resplandeciera bajo las luces del escenario y destacara durante su actuación.“Elegí un corte sirena y líneas definidas, ya que me gusta acentuar la silueta. Aunque ella es delgada, quería que se viera aún más estilizada, alta y alargada.



Para añadir un toque de sofisticación, incluí guantes que le otorgan un aire elegante, además de incorporar detalles en los hombros con pedrería para aportar movimiento al vestido. Así, cuando camina, no se ve plano, sino que cobra vida”, explicó el diseñador peruano.Zafra también compartió cómo fue contactado para ser el creador del atuendo de la nueva Miss Universo 2024. Reveló que la directora de Victoria Kjaer conocía su trabajo y lo buscó específicamente. “Me solicitó algunas propuestas y looks para que Victoria pudiera lucir en la gala final”, comentó.