Behati Prinsloo comparte fotos inéditas de su vestido de novia

Behati Prinsloo y Adam Levine intercambiaron el mágico “sí, acepto” en una ceremonia “súper secreta”-, como lo describió la prensa en aquel entonces-, en julio del 2014. Sin embargo, debido al carácter privado del evento, nunca llegamos a obtener fotografías del vestido de novia de la modelo. Hasta ahora.

Después de siete años de su matrimonio con el vocalista de la banda Maroon 5, Behati Prinsloo decidió compartir postales inéditas de la pieza a medida confeccionada por Alexander Wang que llevó para la recepción de su boda. El ángel de Victoria’s Secret hizo esto como tributo por el cumpleaños del diseñador.

En Instagram, Behati Prinsloo dejó ver la elegante y sensual pieza que lució para disfrutar su matrimonio con estilo y frescura. El vestido contó con profundo escote que dejó gran parte de su pecho al descubierto, junto con dos aberturas laterales que empezaban desde su ‘side boob’ hasta inicios de las piernas de la modelo. La falda presentó una caída recta que enfatizó la atlética figura de Prinsloo.

Para acompañar las fotografías, Behati Prinsloo escribió lo siguiente: "Este vestido que me hiciste para mi boda, todavía no lo supero.” Además, el ángel de VS nos mostró que la pieza todavía le queda, compartiendo una postal de ella llevándolo recientemente. “Me probé el vestido que Alex hizo para mi recepción y todavía me queda", detalló Prinsloo junto a un detalle exclusivo: Adam realizó un corte lateral ¡para que ella pudiera bailar mejor!