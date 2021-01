Flor Polo estrena vestido con corsé semitransparente para su último look del 2020

Flor Polo nos demostró todo el potencial de su vena fashionista durante el transcurso del 2020. Por ello, para cerrar el año con broche de oro, la modelo estrenó un impresionante outfit que no pasó desapercibido ante nuestro radar de moda.

La hija de Susy Díaz es considerada una de las famosas peruanas más ‘stylish’ de nuestra farándula. ¿El motivo? Flor Polo ha encabezado numerosos titulares gracias a sus diversos atuendos que demuestran la versatilidad de su estilo, su conocimiento respecto a las tendencias del momento y cómo cada vez está más cómoda experimentando con nuevos y arriesgados looks. Su último outfit del 2020 es una prueba de ello.

En Instagram, Flor Polo compartió una postal en la que luce un sublime vestido de gala blanco. La pieza firmada por la diseñadora peruana Elizabeth Muñoz contó con tirantes delgados, y un corpiño estilo corsé semitransparente acompañado con una amplia falda en ‘A’. Para completar su look, la modelo llevó un conjunto de aretes y collar de rombos con brillos que combinó con el acabado reluciente de su vestido.

El vestido de Flor Polo contó con un aire nupcial moderno que las novias pueden usar para un look más vanguardista; pero que como la empresaria nos demuestra, también funciona como un vestido de gala. El elemento responsable del acabado fresco para nosotras es el corpiño estilo corsé semi transparente. Este detalle, parte de la ‘moda lencera’, está en tendencia y ha sido incorporado anteriormente por otros diseñadores como Christian Dior para darle más sabor y un carácter coqueto. Otros elementos del campo lencero también están siendo incluidos (un ejemplo en la moda nacional es el enterizo de seda de Yahaira Plasencia), confirmando la presencia de esta tendencia y el poder que tiene para transformar cualquier outfit.

Las piezas de lencería marcan tendencia

“La vestimenta de lencería va mucho más allá de los confines del dormitorio, ya que los detalles de lencería tradicional como cierres ‘hook and eye’, ligas, corsés, encaje, toneladas de sedas y mucho más se han abierto camino en algunas de las colecciones de primavera más”, explicaron en el portal ‘Who What Wear’. En la imagen inferior, vemos a la modelo Bella Hadid llevando un vestido azul semi transparente con cristales Swarovski, firmado por Christian Dior.