Jossmery Toledo le pone brillo a las fiestas con imponente vestido de lentejuelas

Jossmery Toledo sigue demostrando que lo suyo también es el modelaje. La expolicía ha vuelto a captar nuestro radar de moda gracias a un glamuroso vestido que lució en Instagram. Un outfit con espíritu festivo que confirma la tendencia de las lentejuelas y los brillos para el 2021.

La joven de 28 años, ex pareja de Jean Deza, ha mostrado que posee un estilo versátil en donde gusta combinar elementos que destaquen su lado más pícaro con prendas ceñidas y escotes pronunciados.

En esta ocasión Jossmery Toledo sacó a relucir todo su potencial fashionista con un mini vestido de tiras y un profundo escote en V que confirmaron un estilismo sexy. El toque especial y brillante lo añadieron las lentejuelas en formato pailettes, un elemento bastante empleado en looks de noches o fiestas.

Y es que desde antaño la tendencia del glitter y las lentejuelas han sido asociadas con las reuniones de Navidad o Año Nuevo. Naomi Campbell fue una de las supermodelos de los años 90 que siempre recurría a este estilismo. ¿La razón? Era una de las tendencias de la época y el brillo era visto como una de las principales atracciones para conseguir un estilazo que grite glamour y fiesta.

No obstante, las lentejuelas no solamente están reservadas para las épocas de fiesta pues existen muchos trucos para incluir esta tendencia en nuestros outfits de diario sin que parezcan too much. Desde la revista Elle aconsejan crear un balance mezclando faldas midis de lentejuelas con camisetas blancas o sweaters de punto. Otra opción son blusas con pantalones de vestir en color neutro.

Las lentejuelas se perfilan como tendencia para el 2021

Anteriormente famosas peruanas como Magaly Medina y Flor Polo coincidieron en llevar vestidos de lentejuelas para destacar en estas fiestas. “Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.