El vestido de Magaly Medina que confirma la tendencia de las lentejuelas para el 2021

Magaly Medina es una de las celebridades nacionales que tampoco dejó pasar la celebración de la Navidad para sacar a relucir sus mejores estilismos. La conductora de “Magaly TV la firme”, fiel a su estilo, dejó en manos del brillo y el glamour su look de fiesta.

La presentadora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para compartir con todos sus seguidores la elección de su outfit: una propuesta de inspiración noventera en el que no dejó al azar ningún detalle.

Magaly Medina lleva outfit de acento noventero

En muchas ocasiones Magaly Medina ha mostrado su predilección por los vestidos y esta vez no fue la excepción. Y es que si bien existen otras prendas que también nos pueden otorgar ese toque formal y chic -como los enterizos, los culotte o palazzos con blusas-, ella prefirió recurrir a uno de sus must have: los vestidos.

Para este look utilizó un vestido de dos piezas -una tendencia de estilo noventero- compuesto por un corpiño con escote en forma de corazón y tiras sphagetti con una falda de silueta lápiz. Un outfit que destacó por el toque brillante de las lentejuelas que nos demuestran que los noventa se encuentran más presentes que nunca y en tendencia.

Para redondear un look que reivindique la moda de los años 90 Magaly Medina llevó una ponnytail bien pulido -dejando unos mechones que hacían de flequillo-, un peinado tan versátil y camaleónico que se puede llevar a todo lugar.

Las lentejuelas como tendencia para el 2021

Si bien son tiempos inciertos para la moda, lo cierto es que las colecciones de los diseñadores internacionales no se amilanan frente a los cambios y ya nos develan sus nuevas propuestas para la próxima temporada.

“Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.