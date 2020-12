Cadenas y licra negra, elementos del audaz bikini de Jossmery Toledo

Jossmery Toledo le da la bienvenida a la temporada de verano con un cambio de armario. ¿A qué nos referimos? La época de calor ha hecho que la modelo se anime a compartir con sus seguidores, los outfits más frescos y claro, las diferentes ropas de baño que posee.

La ex policía no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que en numerosas oportunidades, Jossmery Toledo nos ha demostrado todo el potencial de su vena fashionista, a través de diversos atuendos que muestran la versatilidad de su estilo. Esta vez, Jossmery vuelve a captar nuestra atención y lo hizo de la mano de un audaz bikini que dio de qué hablar.

En Instagram, Jossmery Toledo compartió una fotografía de un bikini que llevó para una sesión de fotos en el Callao. La pieza, firmada por Arena Gold (una marca que otras famosas como Sheyla Rojas también han usado) contó con una licra negra y tirantes hechos de cadenas doradas.

Sabemos que a Jossmery Toledo le gusta incorporar colores sobrios dentro de sus outfits, incluidos los de playa. Un ejemplo de ello se vio en la ropa de baño total black que la modeló lució hace unos días, por eso verla con un bikini negro no esta 'off brand '. No obstante, el detalle que marcó la diferencia y elevó su look fueron las cadenas, que además de darle un look atrevido, glamuroso sensual, ¡hicieron de este swimsuit uno que marca la diferencia!

Bikinis con cadenas

Chanel fue una de las primeras grandes firmas de moda que empezaron a incluir tirantes de cadenas dentro de sus bikinis. Un ejemplo de ello se ve en el two piece negro con cadenas que Claudia Schiffer modeló años atrás. Este detalle, que se asemeja a la correa de sus icónicas carteras, aportó sustancia a los trajes de baño, dándoles carácter, estilo y sofisticación. En adelante, numerosas marcas de retail han adoptado este look a su manera, creando audaces bikinis con un imponente detalle que ha conquistado a más de una.