Melissa Loza luce total look de impacto con print de serpiente para el verano

Melissa Loza se mantiene al día con las últimas tendencias de la moda y esta temporada no ha sido la excepción. Esta vez la modelo echó mano de uno de los prints más irresistibles por su gran poderío e impacto visual.

La ex integrante de “Esto es guerra” nos ha demostrado en varias ocasiones su venia fashionista y en esta ocasión nos ha deslumbrado luciendo un outfit de dos piezas en donde el estampado de serpiente se convirtió en el principal protagonista.

La modelo peruana eligió un conjunto compuesto por un top y un pantalón de tiro alto high waisted de boca ancha que ayudó a estilizar su figura. Este print puede resultar complicado de combinar en looks de diario, pero cuando se trata de crear estilismos que generen impacto este es el indicado.

El estampado de serpiente puede llevarse muy bien en botas altas -celebs como Kendall Jenner y Gigi Hadid volvieron tendencia este tipo de calzado-así como vestidos midi, casacas, maxi faldas y carteras.

“Basta con elegir accesorios dentro de esta tendencia para dar un giro de 180 grados a tus looks o puedes elegir total looks si quieres presumir de osadía y, por supuesto, de estilazo”, refieren desde Vanitatis.

Para este verano podemos optar por combinar este print con algún básico o incluirlo en algún detalle de nuestro look para añadirle más fuerza a nuestro estilismo. O también podemos seguir los pasos de Melissa Loza y apostar por total looks, ya sea con pants o shorts. Si lo tuyo es la tendencia animal print no dudes en sumarte a esta teñida del momento.

¿Cuál es el origen del animal print?

Aunque no lo parezca el animal print tiene un origen bastante remoto. De acuerdo a los blogs de moda éste se remonta a la época de las cavernas, tiempo donde las personas debían emplear las pieles de los animales para protegerse del frío. Con el paso de los años se empezó a utilizar durante la Edad Media por personajes de la realeza y la burguesía para demostrar su estatus social.

En los años 20 se comenzó a ver más a menudo el estampado de leopardo en el mundo de la moda, el más icónico y utilizado, gracias a la actriz Gloria Swanson. No obstante, fue recién en los años 70 donde se dio una democratización al usarse otros como el de cebra, tigre y serpiente.