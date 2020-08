Melissa Loza y el accesorio atemporal que podemos combinar con nuestro cubrebocas

Melissa Loza conoce muy bien el poder de un accesorio para mejorar un outfit y es que la exmodelo desde hace buen tiempo se ha mostrado como una gran fanática de este elemento de moda que está pisando fuerte esta temporada.

Nos referimos a las pañoletas y vinchas, un detalle que puede hacer mucho por nuestros looks y que ahora con el uso del cubreboca se ha vuelto a popularizar entre celebs y famosas peruanas.

La ex chica reality ha creado su propio estilo con este accesorio que sin duda alguna se encargará de aportarle más stylish a tu look.

Las vinchas y diademas van muy bien con todo tipo de look, pero, en especial, con estilos cómodos y relajados pues ayudan a darle un plus. Asimismo, podemos no solamente podemos combinarlos con nuestra ropa sino también con nuestras mascarillas.

En sus looks Melissa Loza lo utilizó como un ‘boost’ para mejorar sus looks comfys. En el primero, cuando se encontraba embarazada, lo utilizó con unas leggins negras, unas zapatillas y un polo con estampado de mariposas. No obstante, el accesorio que salió a relucir fue su vincha de color azul que llevó con su larga cabellera suelta.

En un segundo look la exmodelo mejoró su beauty look con una linda vincha rosa con diseños geométricos en color azul. Además, eligió unos aretes de aros XL para destacar su look, un anillo y un maquillaje bastante natural que nos revela la importancia de tener unas cejas ordenadas.

Ya sea para optes por uno u otro outfit en particular no olvides que lo más importante es la actitud con la que decides llevar tus accesorios.