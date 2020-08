Michelle Soifer reinventa el street style de "Jenny from the Block" con este osado look

Michelle Soifer sorprendió con un imponente outfit ‘all dark’ luciendo un particular estilismo que nos recordó a uno de los looks que Jennifer López utilizó para el videoclip de su recordada canción “Jenny from tha block”.

“Muy pronto el lanzamiento de la nueva colección de @alejandrabaigorria @alejandra.baigorria.ropa me encanto ser parte de su equipo”, escribió la cantante al lado de la publicación en su cuenta de Instagram.

La chica reality modeló un look total black en el que combinó prendas y elementos que develan un estilo urbano que la cantante de “Let’s get loud” supo hacer suyo a inicios de los años 2000.

En este caso, Michelle Soifer llevó uno conjunto de dos piezas en color negro junto a una chaqueta del mimo tono y material. Estos pantalones skinny los combinó con unos botines de cordones con un ligero tacón que se mimetizaron en el look. Y, por supuesto, para redondear su outfit y coincidir con el stlyish de JLo en aquel mítico outfit no podía faltar el gorro.

La integrante de “Esto Es Guerra” eligió un gorro del mismo color de su outfit para desentonar y resaltarlo al modelar su extensa cabellera suelta y ondulada.

Si echamos la vista hacia el pasado recordaremos que la cantante de orígenes puertorriqueños brilló con un street style en el que destacaron su boina color humo, su pantalón skinny y sus botines. Algunas claves de moda que sin duda alguna siguen más vigentes que nunca después de más de diez años. ¿Y tú wapa copiarías este look?