Gianella Marquina y el look de belleza que comparte con JLo para imponer estilo

La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, sorprende con nuevos estilismos que la hacen lucir como toda una influencer en las redes sociales. En Instagram no solamente apuesta por develar su gusto por la moda sino también su predilección por el maquillaje y las tendencias beauty.

A sus 20 años la joven mantiene un estilo grunge para llevar sus outfits los cuales acompaña con accesorios o peinados según lo requiera. Y si bien gustar llevar su extensa cabellera suelta como muchas jóvenes también apuesta por chongos o moñitos para recoger su melena.

En diversos looks ha elegido un peinado en particular, uno que se convirtió en el favorito de celbs como Kendall Jenner, Chiara Ferragni o Ariana Grande. Nos referimos a los dos moños altos, una forma práctica de mantener tu cabello en orden y lucir un look de street style.

Este peinado tiene varias versiones pues se puede optar por recoger todo el cabello y elaborar los dos moños bien pulidos o crear dos chongos en la parte superior de la cabeza y dejar una parte del pelo suelto.

Asimismo, esta tendencia beauty que tiene varios años consiguiendo más admiradoras, no pudo ser dejada de lado por la cantante Jennifer López, un gran referente en cuanto moda y estilo.

La actriz compartió una instantánea en Instagram con el peinado predilecto de Gianella Marquina y notamos algunas similitudes entre sus looks de belleza. Ambas llevan los dos moñitos en su versión clásica con todo el cabello recogido, una raya al medio y le agregaron unos aretes dorados circulares.

Aunque en el caso de JLo ella optó por dejar un menudo flequillo en la parte delantera y engominarla con gel para darle un estilo más ochentero. En cuanto al maquillaje ambas coinciden en llevar un labial glow suave, pero con ese efecto brilloso para resaltar. Y por supuesto no pudo faltar un delineado cat eye, aunque en el caso de la cantante más sutil, para redondear el look. ¿Y tú wapa ya te animaste a probar este peinado?